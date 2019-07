Arpacal, il dg Pappaterra in vista al Dipartimento di Cosenza

Oggi il neo Direttore Generale dell’Arpacal, Domenico Pappaterra, ha fatto visita al dipartimento provinciale di Cosenza dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente

COSENZA – Dopo un primo incontro giovedì scorso, con i direttori dei dipartimenti e dei centri regionali, alla presenza dell’assessore regionale all’Ambiente Antonella Rizzo, e dell’ex Commissario dell’Agenzia Maria Francesca Gatto, oggi Pappaterra ha incontrato il personale di Cosenza, accolto dal direttore del dipartimento, Teresa Oranges.

Pappaterra introdotto dai dirigenti e responsabili dei diversi servizi e laboratori, ha preso conoscenza delle attività che il Dipartimento di Cosenza – che serve la provincia dalla più ampia estensione territoriale in Calabria – svolge, anche in supporto agli altri dipartimenti provinciali. Presentate le diverse peculiarità del dipartimento, quindi, ma anche quelle dei centri regionali di riferimento che hanno sede nella città dei Bruzi: il Centro geologia e Amianto, ma anche il Centro Regionale Sistemi di Gestione Integrati Qualità e Ambiente.

Il nuovo direttore generale, che è anche presidente del Parco Nazionale del Pollino, ha usato parole di plauso per l’attivitĂ sinora svolta, e grande incoraggiamento per gli impegni futuri dell’Arpacal. Consapevole della difficoltĂ di conoscere tutto in un solo incontro di saluto con i dipendenti, si è ripromesso di approfondire le diverse specificitĂ che riguardano il ruolo dei dipartimenti nel “sistema Arpacal”.

Il percorso di incontri con le diverse strutture che compongono l’Agenzia ambientale proseguiranno domani a Catanzaro e, nei prossimi giorni, nei dipartimenti di Reggio Calabria, Vibo Valentia e Crotone, nonché nei Centri regionali Multirischi a Catanzaro e Strategia Marina a Crotone. Il Direttore Pappaterra, infine, avrà modo di incontrare i colleghi direttori delle altre Agenzie ambientali regionali nel corso della prossima seduta del Consiglio SNPA, in programma a Roma per il prossimo 9 luglio.