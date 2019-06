Cosenza, la piattaforma all’opposizione “facile parlare in conferenza senza contraddittorio”

I consiglieri aderenti alla Piattafoma criticano il ‘modus operandi’ dell’opposizione che per domani ha indetto una conferenza stampa “troppo facile parlare in una conferenza stampa, senza contraddittorio. Perchè non sono venuti in consiglio comunale ad assumere posizioni nei confronti della città ?”

COSENZA – Dopo l‘annuncio della conferenza stampaindetta per domani mattina dai gruppi d’opposizione e che riguarderà i debiti del Comune, la situazione relativa agli stipendi e i casi Ecologia Oggi e assunzione dei dirigenti, i consiglieri aderenti alla Piattafoma non ci stanno e attaccano la scelta dei gruppi consiliari del Comune di Cosenza PD, Psi, Grande Cosenza e Uniti per la città .

“Troppo facile – scrivono – parlare in una conferenza stampa, senza contraddittorio. Perchè non sono venuti in consiglio comunale? È stato per voi troppo difficile venire in Consiglio Comunale e assumere delle posizioni nei confronti della città . Ad esempio votando il riconoscimento di quei debiti fuori bilancio contratti dalle vostre Amministrazioni. È stato troppo difficile firmare la richiesta di convocazione del Consiglio Comunale per la vicenda di Ecologia Oggi. Figurarsi se poi si poteva sperare di vedervi in Consiglio a votare quel documento in cui si è chiesto maggiore serenità e tutela per i lavoratori. Tutto troppo difficile, per voi, quando si tratta di metterci la faccia e prendere delle decisioni. A proposito, sono passati due mesi dall’approvazione del sito dove far sorgere il nuovo ospedale di Cosenza. Ne sapete qualcosa? Ce lo direte domani in conferenza stampa? Per mesi si è accusato il Consiglio Comunale di far perdere i fondi per il nuovo ospedale proprio perché non si decideva il sito. Ora è tutto deciso. Mi auguro che alla Regione state preparando il bando di gara“.