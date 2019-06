Memorial interforze Mauro Francesco per donare un sorriso ai bambini (Foto)

Primo torneo interforze dedicato ad un collega scomparso prematuramente Mauro Francesco. Donazioni al reparto Emoncologico dell’Annunziata di Cosenza

COSENZA – Svoltosi in un clima di correttezza e solidarietà in ricordo dell’amico Mauro Francesco, assistente capo della polizia di Stato che prestava servizio nel reparto speciale della polstrada ha visto la finale il 31 maggio scorso in cui hanno conquistato il primo posto la squadra dei carabinieri di Cosenza. La manifestazione sportiva, organizzata da Caludio Rocchetti, è stata di solidarietà per aiutare i più bisognosi. A fine torneo ogni squadra ha donato viveri e abbigliamento a padre Fedele Bisceglie e al Paradiso de Poveri

E’ stato poi visitato il reparto emoncologico pediatrico dell’ospedale civile dell’Annunziata di Cosenza dove sono stati consegnati dei regali ai piccoli degenti e donare un sorriso. Durante la premiazione delle squadre vincitrici è stata donata una targa ricordo alla moglie ed ai figli del poliziotto scomparso. Alla manifestazione erano presenti le autorità militari

Secondo posto per le squadre volanti, terzi classificati la Questura New Team e quarto posto per la Procura Tribunale Cosenza.

Le squadre che hanno preso parte al torneo per ricordare l’amico scomparso sono state: squadre volanti; Procura Tribunale Cosenza; Questura New Team; Bnl Cosenza; Polizia di Stato Centauri; avvocati/medici; carabinieri