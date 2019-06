Cosenza, Piattaforma: “Stipendi, sacrosanto diritto dei dipendenti”

Lunedì incontro tra il gruppo politico e il funzionario della Tesoreria del comune di Cosenza per chiarire il perchè del blocco bancario

COSENZA – L’incresciosa situazione che ha colpito in questi giorni i dipendenti comunali ai quali l’Amministrazione non ha potuto versare gli stipendi perchĂ© la Tesoreria non ha autorizzato i movimenti bancari, sarĂ affrontata lunedì mattina dalla Piattaforma. Infatti, i componenti del neonato raggruppamento politico, incontreranno il responsabile della Tesoreria Comunale, ad oggi gestita da Banca Carime, per chiedere chiarimenti circa questo blocco bancario.

Ad essere colpiti anche da questo provvedimento, non sono solo i dipendenti comunali, che tra l’altro hanno scadenze di mutui e finanziamenti direttamente imputati sugli stipendi e a causa di questo problema potrebbero avere conseguenze con i ritardi di pagamento delle rate, ma anche i lavoratori delle coop e diverse ditte che non si sono viste pagare le fatture di questo mese.