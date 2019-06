Siulp Cosenza, Ezio Scaglione eletto segretario generale

Ezio Scaglione subentra a Luciano Lupo che nei giorni scorsi in una lettera ha reso pubblica la sua decisione di cedere il testimone alle nuove generazione per una crescita maggiore del sindacato

COSENZA – Alla presenza del segretario generale nazionale Felice Romano, si è riunito il direttivo provinciale Siulp per l’elezione del nuovo segretario generale della provincia di Cosenza. Al termine di articolata discussione è stato eletto, all’unanimitĂ dei presenti, il Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Ezio Sscaglione, in servizio alla locale Questura.

Il neo Segretario, 46 anni, dottore in scienze politiche, vanta una lunga militanza nel sindacato, avendo ricoperto svariati ruoli all’interno del Siulp, sia a Catania, che a Vibo Valentia e, in ultimo, a Cosenza, dove è stato componente della segreteria provinciale negli ultimi sette anni. Scaglione succede al dimissionario Luciano Lupo che, tra i vari incarichi ricoperti nel corso degli anni, è stato anche segretario generale regionale Siulp Calabria e componente del direttivo nazionale Siulp, nel quale, tra l’altro, è tuttora in carica.

L’elezione di Ezio Scaglione si pone in continuità con l’azione politica e sindacale sinora attuata e rappresenta per il sindacato una sorta di rinnovamento generazionale, seppur nella tradizione dei valori condivisi che hanno fatto del Siulp il primo sindacato per consensi in ambito nazionale, regionale e provinciale. La prerogativa per la nuova segreteria – dice Scaglione – è quella di confermare il Siulp al vertice della rappresentatività provinciale e continuare a far crescere i livelli di sicurezza nel nostro territorio e difendere, con rinnovata forza, i diritti dei poliziotti che, talvolta, vengono aggrediti da un sistema che tende a svilire le grandi conquiste sindacali.

E’ il senso di responsabilità e l’amore verso l’organizzazione – afferma Luciano Lupo – che mi ha spinto a incoraggiare i più giovani a prendere in mano il timone del Siulp di Cosenza. A loro e al nuovo segretario generale – conclude Lupo – non farò certo mancare il mio sostegno.

Oggi a Cosenza – dichiara Felice Romano – il Siulp, con il passaggio del testimone da Lupo a Scaglione, ha dimostrato di essere una grande organizzazione che ha la capacità di guardare in avanti pianificando la propria azione, a cominciare dalla scelta di chi deve assumersi le più alte responsabilità per continuare l’azione di tutela della sicurezza dei cittadini e dei territori ma anche delle donne e degli uomini che, in prima linea, sono chiamati a concretizzarla. Al neo segretario generale provinciale, alla struttura cosentina, oltre al pieno sostegno per le azioni che dovrà intraprendere, vanno gli auguri di buon lavoro di tutta la Segreteria Nazionale, così come i ringraziamenti a Luciano Lupo per quanto ha fatto per il Siulp e i colleghi cosentini e per la capacità di dare continuità , nell’unanimità , ad una struttura che si è sempre contraddistinta per la sua grande capacità di tutela dei poliziotti.

La nuova Segreteria Provinciale SIULP Cosenza

SCAGLIONE Ezio – Segretario Generale;

LUPO Luciano – Segretario Generale Aggiunto;

Segretari:

Altimari Ruggiero, Ciardullo Francesco, De Rose Fabio, Mendicino Luca, Parisi Emma, Rugiano Umberto e Urso Massimiliano.