Stipendi non pagati ai lavoratori di Ecologia Oggi e comunali, intervenga il Prefetto

La FIADEL Ambiente e CSA Regioni Autonomie Locali ha rivolto una missiva al sindaco di Cosenza, all’Azienda Ecologia Oggi e al Prefetto di Cosenza circa la situazione di 600 lavoratori e relative famiglie

COSENZA – Oggetto della lettera nella quale si chiede l’intervento del Prefetto è il ‘pagamento delle retribuzioni ai lavoratori Ecologia Oggi e comunali”. “Gli ultimi giorni narrano la storia delle preoccupazioni dei lavoratori di Ecologia Oggi e dei dipendenti comunali, accomunati dal ritardo nel pagamento degli stipendi”.

“Ecologia Oggi – è scritto nella lettera a firma FIADEL Ambiente CSA Regioni Autonomie Locali nella persona del segretario generale Pierfrancesco Lincol – non ha accreditato le somme dovute ai dipendenti per il mese di maggio, pagamento che, per previsione del C.C.N.L. FISE, doveva avvenire entro e non oltre il 15 di questo mese. L’azienda si dichiara impossibilitata a versare gli stipendi, stante il ritardo dell’accredito da parte del Comune, delle somme dovute dal mese di febbraio 2019. A tale ritardo si aggiunge, da qualche ora, anche la mancata erogazione degli stipendi ai dipendenti comunali, ai quali, circostanza della quale non si ha memoria in precedenza, nulla è stato accreditato. Tali occorsi, sarebbero dovuti, da voci diffuse, a problematiche legate all’anticipazione di cassa da parte della banca e, auspicato di prossima risoluzione”.

“In veritĂ , aspetto che interessa e coinvolge la parte sindacale, al momento, circa 600 lavoratori e relative famiglie, sono privi dello stipendio. Dato emergenziale se considerato in rapporto ai tanti di questi, mono reddito e con gravami sulla busta paga. Infatti la mancata o la ritardata erogazione della retribuzione mensile, tra le tante ripercussioni, potrebbe anche determinare il tardivo assolvimento di obblighi, assunti dai lavoratori e, gravanti direttamente sullo stipendio, con le immaginabili conseguenze. Nonostante detto stato delle cose i lavoratori con responsabilitĂ , impegno e serietĂ continuano ad assicurare i servizi alla collettivitĂ . Non è però ulteriormente sostenibile da lavoratori e famiglie l’ulteriore protrarsi dei mancati pagamenti. Per tale ragione e, per scongiurare l’acuirsi della conflittualitĂ , formula voti al Sindaco di Cosenza e all’Amministratore delegato di Ecologia Oggi di disimpegnare ogni possibile attivitĂ acciocchĂ© giĂ da lunedì vengano effettuati i pagamenti. Sottopone all’attenzione dell’Eccellenza Prefetto la ricorrenza delle condizioni per assumere notizie circa la problematica in essere e convocare Azienda, Ente committente e sindacati”.