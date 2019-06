Ladri di Luce e Aism per spiegare la fotografia, fino al 3 luglio “Scatti Oltre”

Fino al 3 luglio le lezioni di fotografia che l’associazione Ladri di Luce in collaborazione con la sezione provinciale AISM promuove nella sede di Serra Spiga a Cosenza.

COSENZA – “Scatti Oltre” è il titolo dell’iniziativa a cura di Marialuigia Levante, partita lo scorso 26 giugno e che proseguirĂ sino al 3 luglio con incontri e uscite. “L’intento del progetto – affermano in una nota i membri di Ladri di luce – è quello di far avvicinare al mondo della fotografia le persone colpite da sclerosi multipla allargando il contesto d’azione anche ai familiari, agli amici e ai volontari. L’idea è quella che in tale contesto si possano trovare stimoli creativi legati all’elaborazione di immagini o progetti visivi”.

L’AISM è l’unica associazione a livello nazionale che si occupa di sclerosi multipla a 360 gradi. La sezione di Cosenza, sul territorio da 30 anni, opera in sinergia al fianco delle persone affette da questa malattia per il supporto all’autonomia e la difesa dei diritti del malato.

“Siamo lieti -si prosegue- della sinergia venutasi a creare con l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Il corso rientra in una serie di iniziative che Ladri di Luce promuove sul territorio per ampliare la conoscenza della cultura fotografica e delle arti visive in genere attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni attive sul nostro territorio”. “Dalla collaborazione con l’AISM -si conclude la nota- sono nate delle bellissime giornate: lezioni di fotografia molto partecipate ed impreziosite da racconti, sorrisi ed esperienze”.

Il presidente dell’associazione Tommaso Caruso ha dichiarato: “siamo soddisfatti dell’entusiasmo con cui è stata accolta l’iniziativa da parte dei soci, alcuni dei quali hanno contribuito in modo attivo alla progettazione ed attuazione. Questa esperienza ha arricchito tutti i partecipanti ed ha creato una collaborazione che ci auguriamo darà vita anche ad altri progetti futuri”.

Anche Maria De Luca, presidente della sezione provinciale dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla ha affermato: “Fare rete tra associazioni, con amore e spirito di volontariato, porta a questi risultati. Radicare tra le persone l’idea che dare visibilità alla malattia renda più liberi da pregiudizi e preconcetti significa permettere a chi è affetto da questa malattia di andare oltre l’invalidità e reagire ponendosi obiettivi di vita”.