Cosenza, Silpol: «Senza stipendi i dipendenti comunali per la gestione allegra»

La denuncia arriva dal segretario regionale Silpol Roberto Caruso che chiede spiegazioni al primo cittadino Bruzio, Occhiuto

COSENZA – «Quanto sta accadendo in questi ultimi giorni presso il comune di Cosenza non può restare nel silenzio. I dipendenti comunali sono senza stipendio. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Occhiuto non ha i soldi in cassa e non ha potuto pagare gli stipendi. Un fatto gravissimo che, se associato alle contestazioni mosse dalla Corte dei Conti regionale, non fa stare tranquilli i tanti lavoratori, molti dei quali monoreddito che, per colpa di una gestione economica forse un po’ troppo allegra, non potrà rispettare le varie scadenze familiari di fine mese». A scrivere la nota il segretario regionale della sigla sindacale, Caruso che aggiunge:

«Al danno la beffa. Inoltre, vi è da sottolineare che negli ultimi anni la spesa per il personale si è quasi dimezzata, a causa dei pensionamenti, e non riusciamo a trovare una plausibile spiegazione a questo grave fatto accaduto, dovendo l’amministrazione garantire la spesa degli stipendi prima di ogni altra ulteriore spesa. Nel condannare questo comportamento dell’amministrazione, chiediamo un immediato incontro con il sindaco per conoscere le attuali situazioni di cassa dell’ente e quale saranno i problemi futuri per i dipendenti comunali. La cosa che ci lascia ulteriormente basito è l’assoluto silenzio su un fatto così grave dell’opposizione, o di quello che ne resta».