Il Cosenza Calcio organizza un corso per l’abilitazione all’attività di steward

COSENZA – Posti disponibili per partecipare al corso per l’abilitazione all’attivitĂ di steward negli impianti sportivi, riservato ad un numero limitato di partecipanti, organizzato dal Cosenza Calcio. Tutti coloro che intendono partecipare possono presentare domanda inviando la propria candidatura entro il 5 luglio 2019 all’indirizzo di posta elettronica corsostewardcosenzacalcio@gmail.com

Le ore di formazione e addestramento, che si terranno presso i locali dello Stadio San Vito Gigi Marulla di Cosenza, saranno suddivise in quattro giornate di lezioni. Costituirà titolo di preferenza la tempistica nella presentazione della domanda. Per essere ammesso, l’aspirante steward deve avere un’età compresa tra i 18 ed i 55 anni. Maggiori informazioni sui requisiti richiesti per accedere al corso e svolgere le mansioni di “steward” sono disponibili sul sito www.osservatoriosport.interno.gov.it dove sono consultabili e scaricabili tutti i documenti relativi allo “stewarding” in Italia