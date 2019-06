Cosenza, istituito il tavolo di lavoro sul restauro degli edifici di culto

Il percorso si snoderĂ sotto il coordinamento della Prefettura di Cosenza, attraverso attivitĂ di studio e di verifica dello stato di conservazione dei beni immobili e mobili

COSENZA – Il prefetto di Cosenza Paola Galeone, nell’ambito della programmazione triennale 2019-2021 con la quale il Ministero dell’Interno ha previsto lo stanziamento di risorse economiche da destinare alla manutenzione, restauro e valorizzazione del patrimonio del Fondo edifici di culto, ha riunito la Sovrintendenza di Cosenza, il Provveditorato opere pubbliche della sede di Cosenza, le Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano, di Rossano-Cariati e le Diocesi di San Marco Argentano-Scalea e Cassano allo Ionio. E’ stato quindi, è scritto in una nota, “istituito un tavolo di lavoro provinciale per stilare un’intesa istituzionale finalizzata alla programmazione degli interventi di analisi e verifica connessi al recupero strutturale degli immobili di proprietĂ del Fondo presenti sul territorio di questa provincia, individuando i livelli di prioritĂ degli stessi, per i quali dovrĂ essere elaborato apposito cronoprogramma relativo al triennio 2019-2020.

Il percorso delineato nella riunione si snoderĂ , sotto il coordinamento della Prefettura di Cosenza, attraverso una iniziale attivitĂ di studio e di verifica dello stato di conservazione dei beni immobili e mobili, di notevole pregio storico, artistico ed archeologico, per poi definire mirati interventi di restauro e valorizzazione che, oltre a preservare detto patrimonio, potranno garantire una maggiore fruizione da parte della collettivitĂ ”.