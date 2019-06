Cosenza, Siulp: Lupo lascia il timone ai giovani. «Non è un disimpegno verso il sindacato»

Luciano Lupo, Segretario Generale Siulp di Cosenza, il primo sindacato della polizia di Stato, ha deciso di lasciare la dirigenza dell’organizzazione sindacale per dare spazio ad un progetto di ricambio generazionale

COSENZA – Forte, coerente, deciso, corretto in tutto ciò che ha portato avanti per il Siulp, il Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia, di cui fa parte da trent’anni e che negli anni ha anche guidato, Luciano Lupo, sostituto commissario della polizia di Stato, oggi decide di passare il testimone ai giovani, ma non di scendere dalla nave perchè, come ha scritto in una lunga lettera indirizzata agli iscritti del sindacato della provincia di Cosenza “le mie dimissioni non sono un disimpegno rispetto all’organizzazione“. Rinnova il suo amore e la sua passione verso il Siulp che non sono venuti meno ma, al contrario, questa decisione arriva proprio dalla voglia di dare sempre di piĂą ad una organizzazione sindacale che guarda lontano ed al futuro.

Si legge nella lettera inviata agli iscritti: “Carissime colleghe, carissimi colleghi, ho deciso di lasciare la conduzione del SIULP della provincia di Cosenza, perchĂ© penso che questo è il momento giusto. Non è il consenso per continuare che oggi mi manca e non è certo la passione per il SIULP che è venuta meno, anzi è vero proprio il contrario. E’ il senso di responsabilitĂ e l’amore verso l’organizzazione che mi spinge a incoraggiare i piĂą giovani a prendere in mano il timone di questa splendida nave. Avremo un nuovo ammiraglio e una nuova squadra.

Ed è mio dovere morale essere il primo sostenitore del nuovo segretario generale e, anche per tale motivo, mi metterò a sua disposizione, qualunque sia il ruolo che mi verrà chiesto di ricoprire; tra l’altro, il progetto di ricambio generazionale del SIULP della nostra provincia l’ho condiviso incondizionatamente e lo condivido con convinzione. Il SIULP è sopra a ognuno di noi e nessuno può pensare di poter anteporre personalismi o logiche spartitorie rispetto al gruppo e allo spirito di organizzazione. Dovremo essere e saremo un gruppo unito e fortemente coeso con il nuovo segretario generale che, ne sono certo, avrà il sostegno forte di ognuno di noi.

Personalmente, vi assicuro che una delle soddisfazioni più grandi dei miei trenta anni di SIULP è proprio l’aver pensato e realizzato questo appagante momento di passaggio del testimone. Ringrazio per il sostegno e per gli attestati di stima che mi avete tributato nelle ultime settimane, ben interpretando il gesto politico delle mie dimissioni che, come sapete, e lo ripeto, non sono per niente un disimpegno rispetto all’organizzazione. Io per primo, infatti, già subito dopo l’atto formale delle dimissioni (28 giugno p.v.), mi porrò, con spirito di servizio, a disposizione del SIULP e del nuovo segretario generale di Cosenza; e così spero che faccia ognuno di voi nell’interesse supremo dell’organizzazione e della categoria che rappresentiamo. Tutti insieme dovremo impegnarci per rendere ancora più forte il SIULP, che è un valore assoluto. Grazie ancora e tanti cari auguri al SIULP di Cosenza, al nuovo segretario generale, alla nuova segreteria provinciale, ai neo dirigenti sindacali provinciali, a tutti gli iscritti e alle iscritte, che sono il vero motore dell’organizzazione e che rendono grande il nostro Sindacato, e ai colleghi più anziani che hanno favorito il rinnovamento in atto.

Con affetto, Luciano Lupo”

Nel ringraziare Luciano Lupo per l’ottimo lavoro svolto e l’apporto quotidiano avuto anche nelle relazioni tenute con la stampa, sempre corrette e puntuali, la redazione tutta augura nuovi successi importanti nella futura veste che andrĂ a ricoprire all’interno dell’organizzazione sindacale.