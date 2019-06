Cosenza senz’acqua, la lettera di un cittadino: “Basta farci prendere in giro”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un cittadino di Cosenza esasperato, che si rivolge a tutti quei cosentini che come lui, vivono da anni i disagi della mancanza di acqua.

COSENZA – “Cari concittadini, è da troppo tempo che subiamo l’enorme disagio della mancanza di fornitura idrica, ed è il momento di dire basta! Basta a tutte le scuse! Basta al gioco dello scaricabarile tra Comune di Cosenza e Sorical! Basta farci prendere in giro! Basta aspettare che altri risolvano un problema che dobbiamo risolvere Noi adesso!”

“La fornitura idrica – Alessandro S. – è un diritto che non può essere negato a nessun cittadino, ma qui nella cittĂ di Cosenza viene negato da anni. In alcune zone (come ad esempio S. Vito Alto, Serra Spiga, Via degli Stadi, CittĂ 2000, Via Panebianco, Via Popilia) siamo costretti a vivere senza acqua senza sapere quando e se mai finirĂ questo disagio. Ogni giorno (ormai da tempo) viene chiusa l’erogazione di acqua dalla sera (ore 21 circa) fino al mattino (ore 7:00 circa)”.

“Il Comune di Cosenza (nella persona del suo Sindaco Mario Occhiuto) e la Sorical (societĂ che gestisce il servizio idrico) si rimpallano le responsabilitĂ ma l’unica cosa certa è che i cittadini sono costretti a vivere in una situazione esasperante che nel 2019 appare davvero scandalosa”.

“Nella cittĂ di Cosenza (che si vanta di essere al livello delle grandi cittĂ europee) si sprecano gli investimenti per l’inizio di numerosi cantieri (per opere che non si sa se e quando saranno completate) ma nulla viene fatto per garantire a tutti i cittadini un servizio che è alla base di una societĂ civile. Inutile elencare i disagi socio sanitari che questa situazione provoca, ha provocato e che continuerĂ a provocare se non facciamo subito qualcosa”.

“Vi dico cosa farò io e cosa Vi invito a fare affinchĂ© questo sfregio al diritto cessi immediatamente. Io contatterò tutti i media (locali e nazionali) tutte le associazioni a difesa dei cittadini, tutti gli organi istituzionali (nazionali e europei) e ho intenzione di denunciare Comune e Sorical chiedendo il pagamento per i danni morali e materiali che questa situazione provoca. Vi invito a fare la stessa cosa e Vi invito inoltre a non inchinarvi al potere rendendo omaggio sui social e per la strada a politici e persone che dovrebbero vergognarsi per aver portato la cittĂ di Cosenza a questo punto. Criticate! Fatevi sentire! Costringiamoli a vergognarsi! Riprendiamoci i nostri diritti”.

Alessandro S.Â