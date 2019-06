Farmaci scaduti in guardia medica, denunciati 40 dottori

I Nas carabinieri invitano i cittadini a collaborare per migliorare i servizi sanitari dell’area urbana e della provincia di Cosenza segnalando, anche in anonimato, criticitĂ registrate tra ambulatori, ospedali, studi medici e farmacie

COSENZA – Pareti scrostate, arredi vetusti e farmaci scaduti. Un panorama poco confortante quello emerso dai continui e capillari controlli dei carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e SanitĂ della provincia di Cosenza sulle 110 guardie mediche presenti sul territorio. A renderlo noto è il capitano Vincenzo Pappalardo che si occupa di sorvegliare oltre 180 Comuni tra Crotone e Cosenza con sopralluoghi costanti che procedono a tappeto in maniera serrata, al ritmo di almeno una postazione a settimana, per tutelare la salute pubblica dell’intera cittadinanza. «Nel corso dell’ultimo anno, tra il 2018 e il 2019, – spiega il capitato dei Nas Carabinieri Cosenza Pappalardo – abbiamo ispezionato 25 guardie mediche nel territorio della provincia di Cosenza. In due presidi abbiamo trovato farmaci scaduti di validitĂ . Sono stati quindi denunciati con l’accusa di detenzione per la successiva somministrazione di farmaci guasti o imperfetti tutti i 40 medici che si erano succeduti ed alternati nei vari turni». Quaranta dottori che avrebbero dovuto vigilare affinchĂ© le medicine dell’ambulatorio fossero in buone condizioni, ma non lo hanno fatto per motivi che dovranno chiarire davanti l’autoritĂ giudiziaria.

«Sono poi state segnalate 11 criticitĂ infrastrutturali, tra le quali rientrano – chiarisce il capitano Pappalardo – le carenze igienico sanitarie degli ambulatori alle quali l’Asp di Cosenza ha dovuto porre rimedio entro 60 giorni. La maggior parte dei problemi sono stati riscontrati negli intonaci pericolanti, armadi arrugginiti, poltrone vecchie strappate, lettini rotti che l’Azienda Sanitaria è obbligata a sostituire se non vuole incorrere in denunce per violazione delle norme di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro che per legge devono essere idonei a garantire l’incolumitĂ di dipendenti e pazienti. Numerose le irregolaritĂ rilevate anche nella raccolta dei rifiuti sia speciali che ordinari. Infine, per quanto riguarda la presenza dei medici in guardia medica durante l’orario di apertura non abbiamo riscontrato fenomeni di assenteismo. Discorso diverso vale invece per i medici di base dove in diversi casi abbiamo dovuto denunciarne l’assenza». Illeciti su i quali anche i singoli cittadini possono intervenire, restando nell’anonimato, attraverso le segnalazioni di eventuali disservizi in ospedali, ambulatori, pronto soccorso, studi medici e farmacie al numero dei Nas di Cosenza 098477360 .