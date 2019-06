Il Castello Svevo spegne le luci per la 3^ edizione del festival delle candele (FOTO)

Dopo il successo delle prime due edizioni il #FestivalDelleCandele rinnova il suo invito con uno straordinario evento, unico nel suo genere, durante il quale per due notti il Castello Svevo Cosenza spegnerĂ le sue “luci artificiali” per illuminarsi solo attraverso le fiammelle delle candele

.

COSENZA – Un percorso suggestivo e sensoriale negli ambienti medievali, immersi nell’arte e nello spettacolo e accompagnati da suoni, sapori e immagini particolari. Con oltre 5.000 candele che illumineranno installazioni d’arte e performance sul palco, realizzate in vario modo con l’ausilio del fuoco e delle candele, il Castello Svevo offrirĂ un’esperienza affascinante che coinvolgerĂ tutti i sensi. Giunto ormai al suo terzo appuntamento, venerdì 28 e sabato 29 giugno la terza edizione del #FestivalDelleCandele al Castello Svevo di Cosenza.

I protagonisti dell’evento

• Christian Cosentino e Alessandro Strangis con “Il Gioco”

• Cristina D’Alia con “Cav-alcaloide” e “Fauna in Fumo”

• Domenico Grosso con “Razionalità ”;

• Fausto Scirchio con l’area shooting

• Fio Marino con “Ferro e Fuoco” e “Jump of the Wall

• Francesco Cane e Maria Dolores con le giocolerie di fuoco

• GAM – Gruppo Astrofili Menkalinan con la spiegazione del cielo, dal telescopio al mito

• Calì La Rebelle con “Whiplash”

• Maccaroni Chef Academy – Corrado Rossi con l’area Drink & Food experience

• LUX Gladio ASD con “Templari e Santo Graal”

• “Music for woods and mountains”: Al The Coordinator in concerto

• RUVIO: “Concerto per Perbenisti e Giovani Eroi”

• Greta Belometti della Compagnia Teatrop con “Sand Art”

• Gio Filice e Jessica Barone in concerto

• Andrea Gallo e Massimiliano Veltri