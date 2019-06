Nuovi medici per il Pronto Soccorso di Cosenza

La drammatica emergenza sanitaria in cui versa l’Annunziata ha indotto le istituzioni ad integrare personale medico in vista della stagione estiva

COSENZA – «Misure urgenti sono state assunte dalla Direzione dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, seppure nella attuale situazione di Reggenza, per far fronte alla situazione di estrema criticità , causa la cronica carenza di personale, nella quale versa il Pronto Soccorso dell’Ospedale Annunziata, situazione destinata a peggiorare ulteriormente con l’approssimarsi del periodo estivo. Proprio per garantire l’erogazione dei servizi essenziali di emergenza urgenza, – scrive in una nota l’Azienda Ospedaliera di Cosenza – è stato pubblicato, predisposto dagli uffici Gestione Risorse Umane, avviso di selezione per il conferimento 6 incarichi libero-professionali a medici, da assegnare al Pronto Soccorso dell’ Annunziata. L’avviso di reclutamento è stato prorogato di ulteriori 10 giorni con nuova scadenza il 07 luglio 2019. Info e documenti per la presentazione delle domande sono reperibili sul sito: www.aocosenza.it  le domande dovranno essere inviate all’indirizzo pec:

aocsavvisieconcorsi@pec.aocs.it ».