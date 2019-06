Cosenza, arraffano i phone dalle teche e si danno alla fuga

E’ accaduto in pieno centro città , a pochi passi dal palazzo di Giustizia, all’apertura del negozio di telefonia presente in zona

COSENZA – Gazzelle dell’Arma davanti al Tribunale bruzio, in via Sicilia per un furto perpetrato ai danni di un negozio di telefonia, in pieno giorno. I dipendenti non hanno avuto il tempo materiale di capire quello che stava accadendo. In due, sembra di origini straniere, sono entrati all’interno del negozio e con fare fulmineo hanno strappato dalle consolle ben cinque cellulari, modelli i phone per poi darsi alla fuga. Naturalmente le consolle sono state in parte danneggiate. I dipendenti, presenti al momento del fatto, dopo i primi attimi di sgomento hanno dato l’allarme chiamando il titolare del negozio e, successivamente, le forze dell’ordine. Sul posto sono giunte le pattuglie dei carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Cosenza diretta dal capitano Merola.

Sembra che il valore commerciale superi i 5 mila euro, anche se alcuni smartphone sono versione “demo”. I detective dell’Arma hanno sentito a sommarie informazioni i dipendenti ed alcuni testimoni che in quel momento transitavano nei pressi dell’esercizio commerciale ed hanno assistito alla scena. Sequestrati i filmati della videosorveglianza del negozio di telefonia e delle attività lavorative vicine per individuare i due ladri e capire se siano volti già noti alle forze dell’ordine oppure “nuove leve” estive.

Copertina: fonte immagine web