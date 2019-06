Cosenza, pubblicata la domanda per l’iscrizione alle mense scolastiche 2019-2020

Il Comune di Cosenza ha pubblicato la domanda per l’iscrizione alla refezione scolastica relativa all’anno 2019-2020 da compilare e spedire tramite protocollo al settore educazione entro il prossimo 31 luglio

 .

COSENZA – L’Amministrazione Comunale di Cosenza ha pubblicato la domanda per l’iscrizione alla refezione scolastica (mensa) relativa all’anno 2019-2020. I genitori dei bambini frequentanti gli istituti comprensivi dovranno scaricare l’apposita domanda on line e spedirla tramite protocollo generale (sito in Palazzo Ferrari) al settore educazione del Comune Bruzio entro il prossimo 31 luglio. Per i bambini portatori di patologie richiedenti menu speciale o per quelli appartenenti a comunitĂ etnico-religiose per le quali è prevista una dieta apposita, è necessario seguire le indicazioni della domanda ed allegare, nel primo caso, una certificazione medica.

Per qualsiasi informazione, i cittadini potranno rivolgersi all’ufficio mensa, sito in Piazza dei Bruzi o telefonare al numero 0984/813350. Per scaricare il facsimile di domanda basta cliccare sul seguente link:Â Â https://cosenza.etrasparenza.it/archivio5_modulistica_0_9416.html