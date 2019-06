Rubate le offerte della Chiesa di piazza Loreto, circa 2.000 euro

Il bottino non è di poco conto, e sarebbe stato quantificato in circa 2 mila euro.

COSENZA – Un furto è stato compiuto, presumibilmente nel primo pomeriggio di domenica, ai danni della parrocchia del “Sacro Cuore di Gesù e Madonna di Loreto”, guidata da don Michele Fortino e don Andrea Piccolo. Secondo i primi riscontri persone al momento non identificate si sarebbero introdotto nella chiesa rubando il denaro delle offerte destinate alle persone bisognose.

La somma si trovava custodita, secondo quanto raccontato, all’interno di un cassetto di una scrivania ad uso dei sacerdoti. L’ipotesi è anche che i ladri avessero le chiavi per accedere all’ufficio in quanto le stesse, erano andate smarrite, o forse potrebbero essere state sottratte proprio per il compimento del furto. Sul furto indagano le forze dell’ordine.