Cosenza, furti nelle scuole: portati via 13 notebook

Nuovi furti in città . Trafugati nel fine settimana i computer dalla scuola elementare in via Roma a Cosenza. Avrebbero forzato la porta d’ingresso

COSENZA – Ancora furti in città ai danni di scuole ed enti pubblici. Sembrava fosse cessato l’allarme dopo gli arresti eseguiti alcuni anni fa, nel 2017, nell’operazione Predator eseguita dalla Procura bruzia (leggi qui la notizia) ma il pericolo ritorna incombente. In questo fine settimana ancora furti in città . A pagare “salato” questa volta l’istituto scolastico elementare in via Roma. A scoprire il furto questa mattina gli operatori scolastici all’apertura trovando scassinata una delle porte laterali e l’aula in cui erano riposti i computer a soqquadro e vuota. Tredici i notebook trafugati dalla presunta banda per un valore di oltre sei mila euro. La banda sicuramente avrà agito approfittando del fine settimana in cui la città si svuota. i Ladri sarebbero entrati dal cancello posteriore per poi penetrare all’interno dell’edificio danneggiando la porta d’ingresso. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma della sezione Radiomobile della compagnia cittadina diretta dal capitano Merola.

Il 19 giugno scorso era toccato agli uffici comunali del welfare e ad alcune scuole (leggi qui la notizia) portando via computer contenenti dati sensibili, mentre alcuni mesi prima due consigliere comunali in una lettera firmata avevano chiesto più controlli da parte delle forze dell’ordine per via di alcuni furti ai danni di due scuole nella frazione di Donnici (qui la notizia) ed un centro anziani. Nella maggior parte dei furti, compresi quelli perpetrati ai danni della scuola elementare in via Roma, non era presente nessun sistema di videosorveglianza. Sui casi indagano i militari dell’Arma