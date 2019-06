Seimila chilometri a piedi per l’AISM, Marco Togni passa anche da Cosenza (AUDIO)

Un’idea nata circa 10 anni fa, in un sabato sera, con un gruppo di amici. Poi lo scorso anno quell’idea, è diventata un percorso di 6.000 chilometri da compiere a piedi per sensibilizzare e sostenere l’Aism, Associazione Italiana contro la Sclerosi Multipla

COSENZA – Marco Osky Togni, compie proprio oggi 37 anni ed è anche il suo 100° giorno di cammino, in viaggio a piedi per l’Italia accanto all’AISM. Nei giorni scorsi è stato ricevuto anche a Palazzo dei Bruzi, dal presidente del Consiglio comunale Caputo e dalla Presidente della commissione cultura De Rosa.

Marco ha deciso di mettere in pausa la sua vita per un anno, per sposare la causa dell’AISM (l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla) e così è partito da Finale Ligure, in provincia di Savona per attraversare a piedi l’intero stivale. Appassionato di trekking ha già percorso 2.200 chilometri e proprio oggi è ripartito da Sibari verso la Basilicata per concludere il suo viaggio, il prossimo 30 novembre.

Il suo messaggio è chiaro: sensibilizzare l’Italia intera sulla sclerosi multipla, sui danni che questa patologia provoca uno dei quali è proprio quello di ridurre la mobilità delle persone. La Sclerosi multipla è una malattia che colpisce il sistema nervoso centrale (cervello e midollo spinale), e colpisce in particolar modo i giovani della sua stessa età , ovvero la fascia d’età tra i 20 e 40 anni. E Marco con la sua iniziativa intende ridare una speranza: cammina dallo scorso mese di marzo… anche per chi non può più camminare.

Questo il suo racconto ai microfoni di Rlb. Proprio oggi Marco lascerà la Calabria dopo 16 giorni per entrare in Basilicata.

Per riaffermare i diritti delle persone affette da sclerosi multipla, Marco Togni ha portato anche a Cosenza la loro Carta dei diritti, un documento che contiene una serie di tutele che vanno dall’inclusione sociale, al diritto al lavoro, alla garanzia di una buona qualità della vita.