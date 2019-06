Cosenza, tolleranza zero su abbandono rifiuti. Controlli nelle buste e incivili “beccati”

Controlli a tappeto da parte degli uomini del Nucelo Decoro Urbano di Cosenza sull’abbandono indiscriminato dei rifiuti, in particolare sulle strade dell’hinterland cittadino fino alla fascia presilana. Controllati i sacchetti di immondizia per accertare le violazioni e punire gli incivili

.

COSENZA – Gli uomini del Nucleo Decoro Urbano, Unità Operativa Autonoma della Polizia Municipale di Cosenza, in vista dell’estate e con il rischio igienico sanitario amplificato dalla calura estiva, ha intensificati i controlli sugli abbandoni dei rifiuti. I Comuni, attraverso gli addetti ai controlli, possono procedere all’ispezione di cose e luoghi diversi dall’abitazione per accertare le violazioni di rispettiva competenza. Gli organi addetti ai controlli possono effettuare ispezioni selettive nei casi in cui abbiano ragione di ritenere che i rifiuti siano stati lasciati senza osservare le norme in materia di raccolta differenziata e il cittadino non sia identificabile in altro modo.

Abbandoni lungo la S.S. 107, la Provinciale 241 e Via Berlinguer

Gli Agenti del Nucleo Decoro Urbano hanno controllato diversi cumuli di rifiuti illecitamente abbandonati su suolo pubblico. È stato semplice notare come gli abbandoni più frequenti sono quelli che avvengono in prossimità delle strade dell’hinterland cittadino, lungo la Strada Statale 107 Silana Crotonese, asservente tutta la fascia presilana, lungo la Strada Provinciale 241 che arriva a Pietrafitta, Donnici, Piano Lago ecc… e Via Berlinguer che collega Cosenza a Mendicino e Cerisano.

Controlli nelle buste di spazzature per risalire a incivili

Il personale del Nucleo ha proceduto ad effettuare i controlli all’interno delle buste abbandonate potendo risalire, tramite fatture, bollette e altro materiale cartaceo contenenti dati sensibili, ad una decina di soggetti, residenti appunto nei paesi prossimi alla Città Bruzia ai quali verrà contestato l’abbandono dei rifiuti e inflitta una sanzione di 450 euro. Dopo i controlli effettuati, molte buste sono state rimosse e molti siti saranno bonificati nei prossimi giorni. Contestualmente ai controlli sul territorio, avvenuti tramite ispezione dei sacchetti abbandonati, si è deciso di intervenire anche con l’utilizzo di videotrappole. I controlli proseguiranno senza sosta al fine di arginare l’indecente gesto di inciviltà che spesso diviene reato nel caso in cui si abbandonino rifiuti pericolosi o speciali. Individuare e sanzionare tutti i responsabili di tali atti lesivi dell’ambiente e del decoro è lo scopo principale dell’Amministrazione Comunale