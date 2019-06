“Illegalità, No grazie!”, la Questura di Cosenza nelle scuole per la sicurezza dei giovani

Venticinque incontri con circa 5000 studenti delle scuole primarie e secondarie della Provincia di Cosenza.

COSENZA – Un bilancio certamente positivo per un progetto molto partecipato quello promosso dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Cosenza, che durante l’anno scolastico 2018/2019 nell’ambito del Progetto “IllegalitĂ , No grazie!” ha incontrato centinaia di giovani del territorio provinciale. Il Progetto nasce nell’anno 2014 per volontĂ della stessa Divisione Anticrimine della Questura di Cosenza, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza, con lo scopo di educare gli studenti delle scuole medie e superiori alla legalitĂ e al rispetto delle regole.

L’impegno della Polizia di Stato, è stato spiegato nel corso degli incontri, è costante ed attraverso lezioni interattive con l’ausilio di slide e filmati sono stati illustrati, da personale specializzato, temi quali l’educazione alla legalità , il bullismo, il cyberbullismo, l’adescamento in chat, la violenza di genere, gli stupefacenti, l’uso improprio dei materiali pirotecnici, l’educazione stradale.

Nell’arco dei 5 anni scolastici, dal 2014/2015 a quello appena concluso, sono stati interessati oltre 15.000 studenti di 130 Istituti Scolastici. Sulla base dei riscontri e dei consensi raccolti, l’iniziativa è stata riproposta di anno in anno.