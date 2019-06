Cosenza, ruba in una casa e fugge su un furgone per disabili rubato al Comune

La Polizia di Cosenza ieri, ha arrestato in due distinti episodi, due persone denunciando un terzo soggetto, ritenuto complice del furto in un’abitazione.

COSENZA – Due persone A.M. di 45 anni e L.F. di 19 sono state arrestate dagli uomini della polizia di Cosenza. in due distinti episodi. Il primo ha visto il 45enne finire in manette dopo essere stato colto in flagranza di reato, mentre tentava di darsi alla fuga a bordo di un veicolo dopo aver compiuto un furto in un’abitazione del centro città .

Il mezzo utilizzato per la fuga era un furgone di proprietà del Comune di Cosenza per il trasporto di persone diversamente abili, che a seguito di verifiche è risultato provento di furto compiuto qualche giorno fa. L’uomo, A.M. è stato anche trovato in possesso di tutta la refurtiva asportata nell’appartamento che è stata restituita al legittimo proprietario, così come il furgone, che è stato riconsegnato a personale delegato del Comune di Cosenza.

L’arrestato, spontaneamente, avrebbe indicato quale suo complice P.P.O. di 32 anni, immediatamente individuato nelle adiacenze e subito bloccato dal personale della Squadra Volante. Quest’ultimo è stato deferito all’Autorità giudiziaria in stato di libertà .

Il diciannovenne invece, L.M. è stato fermato dopo essere stato colto il flagranza di reato dal personale della Squadra Volante di controllo del territorio, mentre asportava tutto il contenuto di un distributore automatico di bevande ed alimenti, dopo averne forzato le serrature. L’arrestato per furto aggravato restava a disposizione dell’A.G. in attesa del giudizio direttissimo.