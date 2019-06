Cosenza, Comune seleziona 18 aspiranti rilevatori per censire popolazione e abitazioni 2019

Il Comune di Cosenza ha pubblicato il bando per selezionare 18 aspiranti rilevatori da utilizzare per il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni permanenti 2019. Al termine della selezione pubblica, sarĂ stilata una graduatoria unica dalla quale attingere per reclutare i collaboratori autonomi cui affidare l’incarico

.

COSENZA – Il Comune di Cosenza ha pubblicato il bando per selezionare 18 aspiranti rilevatori da utilizzare per il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2019. Al termine della selezione pubblica, sarĂ stilata una graduatoria unica dalla quale attingere per reclutare collaboratori autonomi cui affidare l’incarico di rilevatore. L’attivitĂ di rilevazione sarĂ svolta dal 1° ottobre 2019 al 20 dicembre 2019.

Palazzo dei Bruzi fa sapere che sono esclusi dalla selezione i dipendenti del Comune di Cosenza. I rilevatori seguiranno un periodo di formazione che inizierĂ nella prima decade di settembre e sarĂ strutturato con incontri in aula e corsi di apprendimento da fruire a distanza. L’intero percorso formativo dovrĂ concludersi prima dell’avvio della rilevazione.

Informazioni, titoli e documenti richiesti

Titoli di ammissione alla selezione:

– Avere un’etĂ non inferiore a 18 anni

– Essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio equipollente

– Conoscere e saper usare i piĂą diffusi strumenti informatici

– Possedere esperienza in materia di rilevazioni statistiche, e in particolare saper effettuare  interviste

– Avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana

– Godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali

– Avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione europea o un regolare permesso di soggiorno

Costituiscono titolo preferenziale:

-il possesso del diploma di laurea o del diploma universitario conseguito in discipline statistiche o economiche; precedenti esperienze di supervisione o coordinamento in indagini statistiche.

La domanda per ottenere l’incarico, redatta in carta semplice, reperibile presso l’ufficio Servizi Demografici, sito in piazza G. Mancini n. 33 (Complesso “i 2 fiumi”) e sul sito internet del Comune all’indirizzo: www.comune.cosenza.it, dovrĂ essere inviata per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero consegnata a mano a: Protocollo Generale del Comune di Cosenza, piazza E. Cenisio (Pal. Ferrari) – 87100 Cosenza o inviata tramite PEC all’indirizzo: comunedicosenza@superpec.eu, entro le ore 12,00 del giorno 27/06/2019. Nel caso di spedizione tramite servizio postale non farĂ fede la data dell’ufficio postale accettante, ma la data di arrivo al protocollo del Comune anche se inviata con Raccomandata A/R. Il termine è perentorio e non saranno ammesse eccezioni.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilitĂ pena l’esclusione:

a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita

b) il codice fiscale

c) la residenza

d) di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per l’assunzione nel pubblico impiego alla data di scadenza del bando e piĂą precisamente dovranno dichiarare:

– Il possesso della cittadinanza italiana o di altro paese dell’Unione Europea

– L’iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime

– Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. In caso contrario, in luogo di tale dichiarazione, devono essere specificate tali condanne o devono essere precisamente indicati i carichi pendenti

– La non destituzione o la non dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero la non decadenza dall’impiego

– La non interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato

e) Il titolo di studio posseduto

f) I servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni

g) il possesso di ulteriori titoli culturali e di qualificazione professionale ritenuti utili ai fini della valutazione

h) l’indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni se differente dalla residenza, con l’esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale nonchĂ© del numero telefonico

i) di essere disponibile ad operare in qualsiasi zona del territorio di competenza dell’ufficio comunale di censimento (UCC)

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato e non necessita di autenticazione. SarĂ necessario allegare copia semplice di un documento di identitĂ . La graduatoria degli aspiranti  rilevatori sarĂ resa nota con la pubblicazione all’albo pretorio-on line e sul sito Web del comune di Cosenza. Sulla base della graduatoria il Comune provvederĂ al conferimento dell’incarico ai primi candidati utilmente classificati, i quali parteciperanno al corso di formazione previsto. In caso di rinuncia o impossibilitĂ ad assumere l’incarico da parte di qualcuno dei primi classificati, si provvederĂ alla loro sostituzione attingendo alla stessa graduatoria, secondo l’ordine di classificazione.

Il Comune di Cosenza si riserva la facoltĂ di revocare, sospendere o prorogare la selezione per sopraggiunto diverso interesse. Per informazioni o approfondimenti contattare l’ufficio Statistica al numero telefonico 0984.813968.

L’Amministrazione Comunale si riserva di procedere ad opportune verifiche a campione sulla veridicitĂ delle dichiarazioni rese dagli aspiranti. Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute in data antecedente alla pubblicazione del bando e quelle pervenute dopo la scadenza dello stesso.

Ogni altra informazione sul bando, compreso lo schema di domanda, è contenuta nella sezione “Bandi di gara ed avvisi in scadenza” nella home page del sito del Comune di Cosenza.