Alfonso Ricci neo coordinatore giovanile di Lega Giovani

La nomina arriva dal segretario nazionale Lega Giovani, l’onorevole Andrea Crippa, su indicazione del coordinatore regionale Carmine Bruno

COSENZA – Un compito delicato quello che attende il giovane Ricci, 22anni, studente in Giurisprudenza, neo coordinatore giovanile di Cosenza e della sua area urbana. Il suo raggio d’azione si estrinsecherĂ anche sulla valle del Crati. Dunque un impegno non indifferente. Ricci, cultore della destra identitaria, porrĂ al centro della sua azione politica la realizzazione di un progetto che preveda soluzioni concrete circa la disoccupazione giovanile nella nostra regione che ha oramai superato ogni livello di guardia. Si lavorerĂ anche in modo approfondito per la tutela della salute attesa la precarietĂ in cui versano i nosocomi calabresi. In proposito, sono previsti incontri sit in allestimento di gazebo per sensibilizzare l’opinione pubblica in ordine alle battaglie politiche che i giovani leghisti intendono fare nel prossimo futuro.

In copertina il coordinatore regionale Bruno insieme al neo eletto Ricci