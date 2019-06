Cosenza, ex bocciodromo: Fiertler assolto con formula piena

La struttura utilizzata come aula bunker nei maxi processi era stata affidata dal comune all’associazione di Fiertler per un progetto di guida sicura

COSENZA – Il processo dell’ex bocciodromo in via degli Stadi a carico di Giacomo Fiertler accusato d’abuso d’ufficio e falso ideologico, per presunte irregolarità nell’affidamento della struttura all’associazione Cosenza Guida Sicura, usata come aula bunker nei maxi-processi, si è concluso oggi con l’assoluzione per il reato di abuso d’ufficio perchè il fatto non costituisce reato, mentre per l’accusa di concorso in falso ideologico in atto pubblico nel rappresentare la Ferrari Spa, perchè il fatto non sussiste.

Gli inquirenti nelle presunte autorizzazioni e delibere a favore dell’associazione presieduta da Fiertler, ex marito di Katya Gentile (all’epoca dei fatti vicesindaco del Comune di Cosenza) avrebbero riscontrato anomalie nell’affidamento dell’area, sul canone di locazione e nei permessi a intervenire sulla zona per la manutenzione e pulizia. Fiertler è difeso dagli avvocati Maurizio Nuccio ed Eugenio Naccarato. Oggi prima della chiusura del dibattimento è stato escusso l’imputato. Il pubblico ministero Visconti, al termine della requisitoria durata circa un’ora ha chiesto la condanna ad un anno di carcere. La difesa ha argomentato la discussione chiarendo la posizione dell’imputato e chiedendone la piena assoluzione. Argomentazioni accolte dal collegio giudicante che deciso per una sentenza assolutoria con formula piena

FIERTLER RIPERCORRE LA VICENDA

Giacomo Fiertler con molta calma e sicurezza delle proprie affermazioni ha tenuto a sottoporsi all’esame e a chiarire quasiasi dubbio sulla vicenda fermo restando che a tutt’oggi si sente parte lesa. «Il 12 giugno 2014 davanti al pubblico ministero Assumma ho reso l’interrogatorio abbastanza particolareggiato: confermo quello che dichiarai all’epoca. È stato fortemente voluto da me. Mi recavo negli uffici puntualmente a chiedere di essere interrogato.

Presentai il progetto di scuola di guida sicura: io faccio questo per mestiere da sempre da quando sono nato non è una roba che mi sono inventato perché dovessi prendermi l’ex aula bunker e prima facessi il macellaio. Questa è la mia professione ed è riconosciuta in tutto il mondo. Mentre c’erano le elezioni del 2011 vidi per la prima volta Mario Occhiuto. Io conoscevo Roberto Occhiuto per fatti di gioventù. Non era nella mia comitiva ma avevamo amici in comune. Parlo dei miei 14 – 15 anni. Mario occhiuto non sapevo come fosse fatto fisicamente. Durante la campagna elettorale si presentò in una manifestazione di guida sicura con il gruppo Audi. C’era un corso gratuito per l’università della Calabria; facemmo oltre 400 corsi in una settimana: erano presenti corsisti, genitori e parenti.  E lui venne con delle persone, girava per fare voti e si presentò da me cordialmente. Giacomo bella iniziativa, adesso dobbiamo forzare nell’ultimo periodo per le elezioni. Ho detto ragazzi vi presento il nuovo sindaco di Cosenza, anche se ancora dovevano esserci le votazioni.

Chiaramente per il lavoro che faccio è un ascendente forte su queste persone. Io non so se lo hanno votato tutti e mille o 500 o 2500 ma Mario Occhiuto diviene sindaco di Cosenza, dopo l’aprile 2012 mi reco da Occhiuto perché avevo tenuto più colloqui con Rfi per proporre un progetto da realizzare sulla guida sicura. Feci due riunioni e mi dissero che per loro era vantaggioso perché il sito era chiuso e si poteva rivalutare l’area saccheggiata e abbandonata. Magari si risveglia l’area della zona. E nel secondo incontro a Reggio Calabria nella sede regionale mi dissero che per fare più veloce c’era bisogno di un patrocinio di un ente pubblico. Ho pensato ad Occhiuto anche se non lo conoscevo. Quando gli ho chiesto il patrocinio lui mi ha detto di no e mi ha mostrato un progetto di 70 milioni che stava presentando. Mi affidò nelle mani dei suoi consulenti e funzionari del comune per trovare una soluzione e da qui ha inizio la vicenda ex bocciodromo (continua…)