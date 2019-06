Piattaforma: si penalizzano le famiglie meno abbienti non accreditando i nidi

La Piattaforma non ritiene più procrastinabile tale adempimento e ritiene urgente la valutazione delle richieste di accreditamento delle strutture ricadenti nel Comune di Cosenza

COSENZA – Durante la Commissione Cultura, ieri, gli esponenti della Piattaforma hanno chiesto la riconvocazione urgente del Dirigente del settore Istruzione, Mario Campanella (assente nella commissione), al fine di sollecitare l’adempimento delle procedure atte ad evitare la migrazione dei nuovi iscritti agli asili, verso le strutture ubicate in altri Comuni limitrofi, i quali, a differenza del Comune di Cosenza, hanno autorizzato ed accreditato i nidi ricadenti nei loro territori, al fine di ottenere anche il beneficio economico previsto dall’INPS. La Piattaforma non ritiene più procrastinabile tale adempimento e ritiene urgente la valutazione delle richieste di accreditamento delle strutture ricadenti nel Comune di Cosenza, nel pieno rispetto delle norme regionali specifiche di questo settore trovando soluzioni e non ponendo sempre ostacoli. “La politica – affermano gli esponenti della Piattaforma – deve affiancarsi ai ceti meno abbienti e snellire i processi burocratici, al fine di giungere, con soluzioni concrete, prima e meglio ai bisogni della gente, utilizzando le risorse che le Leggi nazionali e locali mettono a disposizione di tutti”.