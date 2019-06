Pagelle sventolate in piazza a Cosenza per i migranti

Flash mob in centro cittĂ per la Giornata Mondiale del Rifugiato

COSENZA – Domani, Giovedì 20 Giugno, alle 19:00 in piazza XI Settembre a Cosenza si terrĂ una manifestazione per ricordare la Giornata Mondiale del Rifugiato. «Quest’anno – affermano gli organizzatori – abbiamo scelto una pagella per ricordare le vittime migranti nel Mediterraneo. Abbiamo scelto di essere in piazza sventolandole insieme per affermare la cultura dell’accoglienza contro una politica di chiusura e indifferenza. Vogliamo ripartire dal sacrificio del piccolo studente africano ritrovato senza vita in mare con la sua pagella cucita addosso per continuare il nostro impegno quotidiano per una Europa e un Mediterraneo dai porti aperti e della convivenza tra i popoli». L’iniziativa è stata voluta dal Comitato Promotore di FieraInMensa: AGESCI – Zona Terra dei Bruzi, Azione Cattolica Diocesana, CPOA Rialzo, Associazione culturale multietnica “La Kasbah”, MOCI, Morequal, Officine Babilonia, Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai Cosenza, Stella Cometa, Ufficio Migrantes Diocesano, Associazione culturale “Verde Binario”.