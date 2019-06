Villaggio rom tra serpenti, rischio incendi ed un enorme cumulo di rifiuti (FOTO)

I residenti affermano di essere costretti a pulire piazza, strade, cortili da soli e di non avere neanche un autobus che raggiunga il quartiere

COSENZA – Lamentano di essere abbandonati a sé stessi da circa 20 anni. Nessuna tregua per i residenti del Villaggio rom di via degli Stadi. Le promesse delle istituzioni vengono puntualmente disattese. Per le infiltrazioni d’acqua che portano ad allagare i seminterrati delle abitazioni, a causa di errori tecnici nella costruzione dei palazzi, il Comune di Cosenza non ha ancora trovato una soluzione. La disinfestazione non è stata fatta e gli insetti proliferano tra le palazzine. Le strade, a detta dei residenti, non vengono lavate come nelle altre zone della città e il servizio di spazzamento viene eseguito direttamente dalle signore che al mattino puliscono piazza e cortile per far giocare i propri figli in sicurezza. Questo però non basta. Le sterpaglie sono state tagliate in maniera dozzinale. Per scongiurare incendi devastanti, come successo due anni fa quando le fiamme sono quasi arrivate alle case, chi ne aveva la possibilità ha pagato di tasca propria degli operai per rimuovere l’erba alta. Resta però il problema dei serpenti che nella zona alta del quartiere scivolano a decine giù dai muri e raggiungono i portoni.

Da circa un mese è stata avviata la raccolta differenziata. Consegnati i mastelli le famiglie si sono organizzate per dividere i rifiuti. Lo si vede dai secchi ordinati in fila davanti gli stabili. All’entrata del Villaggio però un enorme cumulo di spazzatura di ogni genere preoccupa per i rischi igienico sanitari che comporta la mancata bonifica. Dal suo canto Ecologia Oggi quotidianamente garantisce il ritiro e ha provveduto ad isolare con cartelli e reti le aree da ripulire, tranne la massa di immondizia alta circa due metri che si trova a pochi metri dal grosso albero che delinea il confine del Villaggio. L’azienda pare provvederà nelle prossime ore alla sua rimozione, ma non è da escludere che gli sversamenti in quella zona non siano da attribuire ai soli residenti, ma ad ignoti che da fuori scelgono di smaltire la spazzatura gettandola all’entrata delle palazzine di via Temesa. Una strada che tutti devono percorrere a piedi visto che non esiste nessun autobus, a parte quello scolastico per i bambini, che raggiunga il Villaggio rom.