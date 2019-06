La Piattaforma: “Bike sharing a Cosenza? Bici nuove e abbandonate da anni, usiamole”

“Sarebbe opportuno – scrivono i consiglieri della piattaforma – prevedere l’utilizzo di tali biciclette nel più ampio progetto di bike sharing che l’attuale Amministrazione Comunale sta realizzando, ponendo fine ad uno sperpero di risorse che le precedenti Amministrazioni hanno compiuto a danno della città . Nella certezza dell’accogliemento della nostra istanza, restiamo in attesa di un cortese riscontro”.

Francesco Cito, Giovanni Cipparrone, Marco Ambrogio, Francesco Spadafora e Francesco Sconosciuto, con una lettera all’attenzione del Sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, chiedono il ripristino delle bici già in dotazione al comune “un appalto, quello delle bici che ora sono abbandonate nel magazzino situato a Vaglio Lise, voluto anni fa dalla gestione Perugini, che ammontava quasi a 100 mila euro. Qualcuna di queste biciclette, durante questi anni, è stata rubata o assegnata a qualche consigliere dell’epoca senza mai essere stata mai restituita. Grazie alla commissione di un anno e mezzo fa voluta dal consigliere Cipparrone siamo riusciti a scovare questo “cimitero delle bici abbandonate” ancora con il cartellino identificato attaccato al manubrio. Ci auguriamo – continuano i consiglieri della piattaforma – che queste bici vengano riutilizzate per la collettività ed usate a supporto del servizio di bike sharing inaugurato da poco dall’attuale amministrazione comunale, in modo da ampliare il bacino di utenze ci auguriamo di non vederle più in disuso ma in giro presso la nostra città ”.