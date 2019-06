Cosenza, automobilista e guardie zoofile soccorrono cucciolo di cane investito

Il cucciolo √® stato prontamente soccorso dalla signora che lo ha accidentalmente investito e poi dall’arrivo delle guardie zoofile dell’Enpa che hanno attivato subito la rete di soccorso “fermarsi a soccorrere un cane investito √® un obbligo morale e giuridico”

.

COSENZA – Incidente a Cosenza nella serata di ieri dove un cagnolino √® investito accidentalmente da un’automobile alla cui guida c’era una donna che ha immediatamente accostato e, dopo essersi fermata, ha prestato i primi soccorsi al cucciolo attivandosi subito per il suo salvataggio. Sul posto sono arrivate le guardie zoofile dell’ENPA, con una squadra di recupero, che hanno attivato la rete del soccorso e sottolineato la disponibilit√† assoluta da parte di tutte le forze dell‚Äôordine intervenute, Carabinieri e Polizia Municipale in particolare, ma anche apprezzando il gesto della signora che si √® subito fermata a prestare soccorso come √® moralmente e giuridicamente obbligatorio che tutti gli automobilisti facciano!

Il Codice della Strada, infatti, prevedere l’obbligo di fermarsi e prestare soccorso da parte dell’automobilista che investe un animale, sia esso d’affezione (come un cane o un gatto), da reddito o un animale protetto. L’automobilista √® anche obbligato a chiamare le forze di polizia (Carabinieri o Polizia di Stato) ma ci si pu√≤ ance rivolgere al Corpo Forestale dello Stato, al servizio veterinario della ASP di competenza o ad una clinica veterinaria. Chiunque non ottempera ai suddetti obblighi √® punito con la sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma da¬† pu√≤ variare da 389,00 euro a euro 1.559,00 euro.

Il cucciolo soccorso √® stato messo al sicuro. L’ENPA territoriale ha sottolineato “la necessaria collaborazione con tutti i soggetti preposti e dimostra che con la collaborazione tutto ci√≤ √® possibile. Non ci sostituiamo alle istituzioni, collaboriamo, dialoghiamo, cresciamo insieme per la tutela dei nostri animali!“