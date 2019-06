Cosenza, lavori alle reti idriche. Per un mese restringimento di un tratto su Via Caloprese

Per consentire i lavori di ingegnerizzazione delle reti idriche, la Polizia Municipale di Cosenza ha disposto il restringimento della carreggiata su un tratto di Via Caloprese dal 19 giugno al 19 luglio

COSENZA – Per consentire su via Caloprese di effettuare i lavori di ingegnerizzazione delle reti idriche di distribuzione urbana e quelli di manutenzione straordinaria e di infrastrutturazione delle reti funzionali al miglioramento della gestione del servizio di distribuzione idrica e alla riduzione delle perdite, il Comando della Polizia Municipale ha disposto da mercoledì 19 giugno al 19 luglio la modifica della vigente disciplina della mobilità sull’area interessata, al fine di garantire condizioni di sicurezza agli addetti ai lavori e limitare i disagi agli utenti della strada.

In virtù delle modifiche ritenute necessarie, è stato disposto il restringimento della carreggiata, dal 19 giugno al 19 luglio, su via Caloprese, nel tratto compreso tra Piazza Loreto e Piazza Europa. Inoltre, è stato istituito, per lo stesso periodo, il divieto di transito, sulla corsia riservata, a tutte le categorie di veicoli, fatta eccezione per i mezzi di cantiere della ditta che eseguirà i lavori. Sarà debitamente segnalato ed indicato il percorso pedonale con appositi cartelli. Le linee bus, urbane ed extraurbane, subiranno per la circostanza quelle modifiche di percorso e di fermata necessarie allo svolgimento degli stessi lavori.