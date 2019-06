Arrestato nel quartiere Torre Alta a Cosenza dove è stato colto in flagranza per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente

.

COSENZA – Personale della Polizia di Stato dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, Squadra Volante, unitamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine Calabria settentrionale, hanno tratto in arrest un 36enne cosentino colto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Per rifornire i suoi avventori l’uomo utilizzava un balcone della propria abitazione posta sopraelevata dal piano stradale. Resosi contro di essere stato individuato dagli agenti della polizia, avrebbe cercato di disfarsi di un contenitore che conteneva le dosi di stupefacente, successivamente recuperato e sequestrato dai poliziotti.

In una successiva perquisizione avvenuta all’interno dell’abitazione, sono stati rinvenuti altri 175 grammi di hashish e 25 grammi di marjuana, oltre ad un bilancino di precisione ed attrezzi per il taglio. L’arresto effettuato ieri è il risultato di mirati servizi di controllo, dedicati alle zone della città a più alto rischio criminalità o comunque molto frequentate dai giovani. Queste aree vengono costantemente intenzionate con specifici servizi che hanno come obbiettivo principale la pubblica sicurezza ed al contempo prevengono e reprimono quelle fattezze criminali che abbassano nel cittadino la percezione di sicurezza.