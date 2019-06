Cosenza, palpeggiatore seriale: domani convalida d’arresto

La minore dopo essere stata molestata avrebbe chiesto aiuto al padre individuando il molestatore grazie al colore della maglia

COSENZA – Avrebbe palpeggiato una minore di 12 anni il 29enne tratto in arresto nei giorni scorsi. L’uomo difeso dall’avvocato Carmine Ritacca domani dovrà rispondere alle domande del Gip in carcere, dove attualmente è detenuto. Secondo gli inquirenti il 29enne della Guinea, sprovvisto di documenti di riconoscimento, senza fissa dimora, con procedenti di polizia, richiedente protezione internazionale è ritenuto responsabile del reato di atti sessuali con minore. I fatti risalgono alla sera del 13 giugno presso l’autostazione di Cosenza. Secondo il racconto della minore al padre il giovane l’avrebbe palpeggiata. Ma sembra che il racconto sia leggermente diverso, almeno quello che afferma il 29enne: si sarebbe trattato solo di un apprezzamento seguito da una pacca al sedere. Poi il giovane individuato successivamente dalla ragazza avrebbe chiesto scusa al genitore che nel frattempo aveva allertato i carabinieri. A questo punto non è rimasta che la fuga. Domani sarà la difesa dell’imputato a chiarire la faccenda insieme al 29enne.