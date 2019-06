Promozione turistica e valorizzazione del territorio. Siglata intesa tra Cosenza e Dipignano

Firmato questa mattina dai sindaci di Cosenza Mario Occhiuto e da quello di Dipignano Giuseppe Nicoletti, un protocollo d’intesa tra i due Comuni per la valorizzazione e la promozione turistica del territorio

.

COSENZA – Il Comune di Cosenza e quello di Dipignano saranno ancora pi√Ļ vicini grazie all‚Äôattivit√†, da sviluppare in sinergia, volta alla creazione di itinerari turistici dedicati alla valorizzazione dei beni di interesse museale e di percorsi legati alle importanti presenze religiose del territorio. L’intesa tra i due Comuni √® stata siglata questa mattina, nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi, con la firma di un protocollo d’intesa tra il Sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, e il Sindaco di Dipignano, Giuseppe Nicoletti, alla presenza dell’Assessore al turismo e marketing territoriale del Comune di Cosenza, Rosaria Succurro e dell‚ÄôAssessore alle politiche sociali del Comune di Dipignano, Emilia Pietramala. Alla firma del protocollo ha assistito anche Guglielmo Guzzo, gi√† Sindaco di Dipignano ed ora Presidente della Fondazione Museo del rame e degli antichi mestieri che avr√† un ruolo importante come destinazione privilegiata degli itinerari turistici che scaturiranno dall’accordo.

Programma di sviluppo e progetto di valorizzazione univoco

Obiettivo dell‚Äôintesa tra i due comuni √® quello di dar vita ad un quadro coerente e coordinato con l‚Äôimplementazione di azioni sinergiche attraverso l‚Äôindividuazione di percorsi congiunti di valenza storica che possano rappresentare una significativa integrazione agli itinerari primari, culturali e religiosi, promossi dal Comune di Cosenza.¬†Diretta conseguenza del protocollo tra le due amministrazioni sar√† il posizionamento dei rispettivi territori nel segmento del mercato turistico legato ai cos√¨ddetti ‚Äúviaggi religiosi‚ÄĚ. Pur nel rispetto delle identit√† locali, i Comuni di Cosenza e Dipignano attueranno un programma di sviluppo ed un progetto di valorizzazione univoco di cui sar√† parte integrante il progetto di marketing e animazione territoriale ‚ÄúDipignano Tour Experience‚ÄĚ avviato con successo dal Comune di Dipignano attraverso i musei presenti sul suo territorio, rappresentati dalla Fondazione Museo del Rame e degli Antichi mestieri, e i percorsi religiosi riconosciuti dall‚ÄôArcidiocesi di Cosenza.¬†Soddisfazione √® stata espressa questa mattina, dopo la firma del protocollo dai due sindaci.

‚ÄúIn questi anni ‚Äď ha detto Occhiuto ‚Äď abbiamo portato avanti un lavoro importante, finalizzato a valorizzare le nostre risorse culturali, ambientali e paesaggistiche. Abbiamo un grande patrimonio al quale guardare non come qualcosa da tenere nel cassetto, ma con un orientamento creativo che diventa un’opportunit√† per la crescita del territorio. Cosenza rappresenta una comunit√† che, allargata ai Casali cosentini, ha una storia unica che pu√≤ essere letta. C’√® qualcuno che ha detto che le citt√† si tengono nelle pietre degli edifici dove si legge la storia, il passato, le guerre e tutto quello che c’√® stato di interessante dal punto di vista della produzione culturale. Attraverso questo protocollo con il Comune di Dipignano, all’interno del quale esistono importanti giacimenti culturali, storici, ma anche innovativi, si pu√≤ dare ai turisti che vengono qui e che sono sempre pi√Ļ numerosi, l’opportunit√† di allungare il periodo di permanenza e fare in modo che chi viene nella nostra citt√†, nel nostro bellissimo territorio, nella nostra regione, non solo arrivi, per le attivit√† di marketing che abbiamo implementato e per i servizi turistici che siamo in grado di fornire, ma vada via anche contento. Se facciamo in modo che il turista che viene a Cosenza provi delle emozioni che lasciano un’esperienza positiva ‚Äď ha aggiunto Occhiuto – alla fine il turismo non potr√† che aumentare. Ci sono regioni in Italia che hanno un numero di turisti stranieri infinitamente pi√Ļ grande del nostro e noi dobbiamo aspirare, con tutto il patrimonio di risorse che abbiamo, a raggiungere questi numeri perch√© diventino un’opportunit√† di crescita per il territorio e soprattutto un’opportunit√† di lavoro per i giovani‚ÄĚ.

‚ÄúSe guardiamo alla storia, tutti questi piccoli centri che fanno da corona a Cosenza ( i 22 casali storici) sono, per loro caratteristiche, dei piccoli centri d’arte. In realt√† ‚Äď ha aggiunto il sindaco di Dipignano Nicoletti – √® rimasta molta storia e poca cronaca attuale, nel senso che non √® stata sfruttata fino in fondo questa magnifica dote che ci √® stata tramandata. Ben venga, dunque, che la citt√† capoluogo, guardandosi intorno, ha fatto s√¨ che si implementassero questa sinergia e collaborazione nelle attivit√† artistiche, culturali e turistiche. E questo √® per noi una garanzia‚ÄĚ.