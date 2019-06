Il sindaco di Cosenza aspetta il ‘sì’ di Berlusconi per candidarsi alle regionali

Forza Italia ribadisce la volontà di tutelare l’alleanza con la Meloni e con Salvini finora mai messa in discussione per la scelta dei candidati a governatore delle diverse regioni

CATANZARO – “In tutte le regioni ci siamo presentati con la naturale alleanza di centro destra ed abbiamo vinto ovunque. Il nostro leader, Silvio Berlusconi, è stato sempre chiaro e sostiene in ogni occasione l’importanza della coalizione di centrodestra e per questa ragione si sta lavorando per riorganizzare il partito”. Lo afferma, in una nota, il senatore di Forza Italia Marco Siclari. “Dobbiamo essere i primi a rafforzare la posizione del partito e del Presidente – aggiunge Siclari – considerando che noi, come Forza Italia, siamo i fondatori del centrodestra e siamo i primi a voler tutelare quest’alleanza con la Meloni e con Salvini che non è mai stata mai messa in discussione per la scelta dei candidati a governatore delle diverse regioni.

Sono certo che questa alleanza non si romperà per la scelta del candidato a Governatore in Calabria o per il candidato a Sindaco della città metropolitana di Reggio Calabria. I vertici nazionali dei partiti della coalizione sapranno certamente trovare un accordo come sempre accaduto in tutte le regioni. Se qualcuno corre da solo, sono certo, che non sarà il candidato di Forza Italia perché il candidato per la Regione Calabria si fa in coalizione come accaduto nelle altre regioni. Certamente ognuno è libero di candidarsi e portare avanti le proprie battaglie, ma siamo sempre uomini di partito.

Voglio ricordare che sin dall’inizio ho dato il mio parere favorevole alla proposta della candidatura di Mario Occhiuto ma, appunto, è una proposta da valutare prima con i vertici nazionali del nostro partito e successivamente con i nostri alleati della coalizione di centro destra e, non di certo per correre da soli. Mario è una persona che stimo, un bravo sindaco e sta lavorando bene, ma la Calabria si governa uniti”.