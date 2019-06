Camere di commercio: a Cosenza fa tappa “#Sisprint in tour”

Il prossimo giovedì 20 giugno il tour #Sisprint fa tappa alla Camera di Commercio di Cosenza.

COSENZA – Si inizia dalle ore 12 con i saluti introduttivi del presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Klaus Algieri. Il segretario generale, Erminia Giorno, spiegherà poi l’impegno della Camera di Commercio di Cosenza nel progetto Sisprint.

A seguire la presentazione del 2° Report regionale su economia, imprese, territori – con importanti novità sui settori monitorati come green economy, cultura e imprese coesive – a cura di Marilina Labia (responsabile progetto Sisprint di Si.Camera) e di Marco Pini (ufficio studi Si.Camera). A seguire dibattito con gli stakeholder di riferimento. Sisprint è l’acronimo di Sistema integrato di supporto alla progettazione degli investimenti territoriali.

Il 9 aprile scorso era stato già presentato a Cosenza il Cruscotto informativo per l’analisi e il monitoraggio delle dinamiche economiche territoriali, sviluppato da Unioncamere e Agenzia per la Coesione Territoriale con il contributo di InfoCamere e Si.Camera. Un servizio on-line che consente di accedere ai dati e di effettuare analisi sull’andamento e dei territori e delle economie territoriali. Sisprint prevede una fase di ascolto, durante la quale svolgono una funzione fondamentale tutte le 21 Antenne territoriali, tra cui la Camera di Commercio di Cosenza è unica per la Calabria. La logica e l’analisi dei “data” alla base delle attività di Sisprint fanno già parte del Dna di #OpenCameraCosenza, la svolta culturale e organizzativa impressa dal presidente Klaus Algieri.