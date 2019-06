“Vuoi il mio posto? Prendi il mio handicap!” Donate e installate a Cosenza due tabelle

Donate dal Lions Club “Cosenza Castello Svevo” e installate su via XXIV Maggio e Via Montesanto due tabelle per sensibilizzare gli automobilisti a non occupare i parcheggi riservati ai portatori di handicap

.

COSENZA – Questa mattina, alla presenza del Sindaco Mario Occhiuto e degli Assessori Rosaria Succurro e Francesco De Cicco, sono state installate in città due tabelle per sensibilzzare gli automobilisti a non occupare i parcheggi riservati ai portatori di handicap. Le tabelle, che riportano lo slogan “Vuoi il mio posto? Prendi il mio handicap!” sono state donate dal Lions Club “Cosenza Castello Svevo”, rappresentato dal Presidente Francesco Fragale, e sono state collocate in via XXIV Maggio e in Via Montesanto. Una terza tabella sarà installata nelle prossime settimane in via Miceli.

Il Sindaco Occhiuto e gli Assessori Succurro e De Cicco hanno ringraziato il Presidente e gli altri soci del Lions Club “Cosenza Castello Svevo” per aver promosso questa importante campagna di sensibilizzazione e hanno manifestato la piena disponibilità dell’Amministrazione Comunale ad accogliere altre analoghe iniziative.