Cosenza, Lo Gullo “interroga” Occhiuto: “perchè mezza città rimane senz’acqua?”

Mentre il sindaco Mario Occhiuto presenta la candidatura alla presidenza della regione Calabria a Catanzaro, il consigliere comunale Massimo Lo Gullo “lo interroga” sul perchè la città di Cosenza sia penalizzata ormai da troppo tempo dalla mancanza di acqua

COSENZAÂ – Nel documento indirizzato al primo cittadino in cui si richiede risposta scritta, si legge: “Ai sensi dell’art. 29 del Regolamento del Consiglio Comunale, La interrogo signor Sindaco, al fine di sapere:

– Quali sono i motivi che determinano l’interruzione giornaliera dell’acqua potabile nei quartieri popolari di S. Vito Alto – Serra Spiga – Via degli Stadi – Città 2000 – Via Panebianco – Via Popilia e aree adiacenti, con situazioni difficilmente gestibili sotto ogni profilo, per molti abitanti di queste zone;

– Perché le interruzioni di acqua potabile si verificano il pomeriggio e fino al mattino tardi, proprio nelle ore in cui serve di più l’utilizzo del prezioso liquido soprattutto a quelle famiglie numerose e con presenza di bambini ed anziani,  molte delle quali prive di cassone con conseguenti serie difficoltà igienico sanitarie;

– Se la causa principale è prodotta dalle manovre di chiusura ed apertura delle saracinesche   programmate in modo tale da danneggiare le zone predette e da un utilizzo poco oculato dei serbatoi d’acqua, costruiti nel corso degli anni proprio per migliorare l’approvvigionamento idrico della città ;

– Ed ancora, se tutto questo dipende da un contenzioso economico esistente con la Società Regionale Sorical, che gestisce la portata dei metri cubi nella condotta cittadina ed il nostro comune, per il mancato pagamento di alcune annualità , che non trova soluzione;

– Ne trova giustificazione la mancanza di acqua nelle sorgenti, vista le nevicate e le piogge persistenti che ci sono verificate nei mesi passati e nel più recente periodo;

– Questa situazione non più sopportabile, dura ormai da più di due anni ed era stato promesso che sarebbe stato solo un fatto temporaneo e che si sarebbe risolto nel breve tempo.

– Alla luce di quanto sopra evidenziato, Le chiedo se non ritiene giusto intervenire per porre rimedio al disservizio che affligge tanti concittadini che pagano regolarmente i tributi comunali e che rivendicano il loro sacrosanto diritto ad avere tutti i servizi efficienti ed efficaci, soprattutto quello idrico, per rendere la vita delle loro famiglie meno problematica ed in ambienti igienicamente più sani.