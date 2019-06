Cosenza: minacce, violenze fisiche e sputi in faccia. Polizia ferma uno stalker 33enne

Ad un 33enne cosentino è stato imposto il divieto di avvicinamento. Era ossessionato dalla gelosia morbosa nei confronti di una giovane donna che pedinava e perseguitava da tempo con minacce, offese, violenze fisiche e verbali

COSENZA – Gli agenti della squadra mobile della questura di Cosenza hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione di misura cautelare coercitiva del divieto di avvicinamento alla parte offesa, emessa dal GIP presso il Tribunale ordinario di Cosenza, a seguito di richiesta della locale Procura della Repubblica diretta dal procuratore Mario Spagnuolo, nei confronti di un trentatreenne di Cosenza, poichĂ© ritenuto responsabile del reato di stalking. In particolare, l’uomo, con condotte reiterate, minacciava e molestava senza soluzione di continuitĂ una giovane donna cosentina che era arrivata a vivere con un perdurante stato d’ansia e paura per la sua incolumitĂ . La donna, terrorizzata, aveva anche cambiato totalmente le proprie abitudini di vita e anche limitato le sue uscite di casa per la paura di incontrare l’uomo.

Pedinata e minacciata. Aggressioni fisiche e spunti in faccia

La donna era sottoposta di continuo ad un bombardamento di messaggi dal contenuto offensivo e minaccioso, spiata nella sua vita privata, seguita nei suoi spostamenti e appellata con epiteti offensivi. In un’occasione la donna è stata anche afferrata per i capelli ed addirittura sputata sul viso. Le violenze nei confronti della vittima le hanno provocato vistosi ematomi sul volto e sul collo, il tutto per la morbosa gelosia che l’uomo aveva nei confronti della donna, considerata una “cosa di sua proprietà ”. L’elevata esperienza ed il grande acume investigativo ha consentito agli investigatori di intervenire con tempestività e determinazione nella vicenda, così da riuscire in breve tempo ad individuare e racchiudere tutti gli elementi a carico dell’uomo, garantendo così alla giustizia un soggetto aggressivo e pericoloso, con precedenti penali.