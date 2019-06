Cosenza – Paola, domenica di fuoco: incendio autovettura, rallentamenti sulla statale

Una domenica che in molti ricorderanno per le lunghe attese in coda sulla statale Silana – Crotonese, mentre i passeggeri guardano increduli la vettura andare a fuoco

COSENZA – I passeggeri di una Renault Scenic hanno avuto il tempo di parcheggiare l’auto a lato strada prima che rimanessero bloccati all’interno dell’abitacolo interamente avvolto dal fuoco. Finisce in modo maldestra la domenica di mare tanto attesa dopo il maltempo delle ultime settimane per la famigliola o il gruppo di amici, sulla statale Silana Crotonese. Chi era alla guida del veicolo racconta che, mentre attraversava l’ultima galleria che divide Paola da Cosenza, conosciuta da tutti come la “galleria lunga”, ha iniziato a sentire scoppiettare l’auto. Poi d’un tratto le luci dell’auto sono impazzite fino ad iniziare a vedere le fiamme.

E’ stato un attimo in cui hanno avuto tempestivitĂ e coraggio, senza farsi cogliere dalla paura, ad abbandonare subito la vettura dopo averla parcheggiata. Il traffico naturalmente è bloccato. In molti hanno allertato i vigili del fuoco che sono in arrivo sul luogo dell’incidente.