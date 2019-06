Tenta di rubare antiparassitari dall’Ipercoop di Zumpano

L’uomo era già stato fermato in altre occasioni e denunciato per tentato furto

COSENZA – Un uomo di 37 anni di Cosenza è stato denunciato per tentato furto. Questa mattina intorno alle 10:00 all’interno del supermercato Ipercoop di Zumpano l’uomo, già fermato in altre occasioni per tentato furto nell’ipermercato, è stato notato aggirarsi tra gli scaffali con atteggiamenti. Gli addetti alla sicurezza osservandolo si sono resi conto di come stesse trafugando diverse confezione di prodotti di marca Front Line (antiparassitari per animali) per un totale di circa 130 euro. Vedendosi circondato dai vigilantes il 37enne cosentino si è quindi dato alla fuga per le strade limitrofe al centro commerciale. Gli agenti della IV Security Agency in stretto contatto con i carabinieri di Celico sono però riusciti in poco tempo a bloccarlo e ad attivare le procedure per caso che hanno portato ad una denuncia a piede libero per tentato furto.