Cosenza, il Comune mette in vendita terreni e immobili per 20 milioni di euro

COSENZA – Il Comune di Cosenza ha dato avvio ad un piano straordinario di alienazione immobiliare che prevede la cessione di immobili per un valore totale di 20 milioni di euro. La prima fase ha avuto inizio con la pubblicazione di 11 avvisi esplorativi, con scadenza 20 giugno, per un valore di 8,5 milioni di euro. Nei prossimi giorni saranno pubblicati ulteriori avvisi per altri 11,5 milioni di euro. Si tratta – fanno sapere da Palazzo dei Bruzi – di un’azione prevista nel piano di risanamento dell’Ente. Le entrate derivanti dall’alienazione saranno, infatti, destinate esclusivamente al miglioramento degli equilibri economico-finanziari.

Di seguito l’elenco dei primi 11 avvisi:

– N° 2 LOTTI DI TERRENI UBICATI IN COSENZA NELLA ZONA NORD-EST DELLA CITTĂ€, LUNGO LA VIA POPILIA E POSIZIONATI LUNGO LO SVINCOLO DELLA SOPRAELEVATA E DELLA STRADA STATALE 107 – Primo Lotto identificato catastalmente Fg. 9 porzioni delle p.lle n° 1014, 784, 782 Valore €. 642.000,000; Secondo Lotto identificato Fg. 9 porzioni delle p.lle n° 777, 785, 786, 780, 781, 787, 717, 83, 379, 733 Valore €. 1.609.000,00. I lotti, per come sopra identificati, ricadono il primo in area con destinazione “B4” per una superficie totale di mq. 3.207,00, il secondo con destinazione “F3” per una superficie totale di mq. 5.601,00

– IMMOBILE DENOMINATO “EX CASOTTO DAZIARIO” – NON DI PUBBLICA UTILITA’ – SITO IN COSENZA PIAZZA MANCINI. Identificato catastalmente Fg. 18 p.lla n° 30 sub 3 Cat. C1, R. C. €. 2.568,21, Piano Terra, Superficie mq. 91,00. Valore €. 170.000,00. L’immobile ricade in zona P.A.U. “Vecchio Rilevato Ferroviario” – Uso pubblico del vigente Strumento Urbanistico.

– TERRENO SITO IN COSENZA CON ACCESSO DA VIA LIBERO GRASSI. Lotto Unico identificato catastalmente Fg. 3 p.lla 317 RD €. 25,11 RA €. 8,86 Superficie mq. 2.860,00. Valore 698.000,00. L’immobile ricade in area con destinazione “B5” del vigente Strumento Urbanistico.

– BENE IMMOBILE CON RELATIVA CORTE DI PERTINENZA, SITO IN COSENZA VIA LIBERO GRASSI s.n.c., ATTUALMENTE UTILIZZATO COME IMPIANTO SPORTIVO. Identificato catastalmente al Fg. 3 p.lla n° 1157 sub 2 Categoria D/6 Rendita €. 4.121,20 Superficie comprensiva di corte mq. 2.823,00. Valore €. 847.000,00. L’immobile ricade in zona F3 Magazzini Generali del piano particolareggiato “Casa Circondariale”.

– IMMOBILI DI PROPRIETĂ€ DEL COMUNE DI COSENZA UBICATI NEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE – Provincia di Cosenza. Lotto N°1° Fondo “Agnara” identificato catastalmente Fg. 35 p.lle n° 117 (ex 38), 118 ex (38), 115 (ex 20), 116 (ex 20), 19, 35, 36, 37, 39, 40. Superficie mq. 462.380,00. Valore €. 391.000,00. Ricadente in area con destinazione E/1 e F/3. Lotto 2°Fondo “Jure Vetere” identificato catastalmente Fg. 65 p.lle n° 21, 35, 36, 37, 38, 75, 76, 77. Superficie mq. 853.680,00. Valore €. 822.000,00. Ricadente in area con destinazione “E”1 e “E”2.

– N° 2 LOTTI DI TERRENO UBICATI IN ZONA SEMICENTRALE DEL COSENZA CON ACCESSO DA VIA GUGLIELMO MARCONI. Lotto n° 1 Identificato catastalmente Fg. 7, p.lla 1055 e porzione p.lla n° 1072. Superficie mq. 638,00. Valore €. 222.000,00. Lotto n° 2 identificato catastalmente Fg. Fg. 7, p.lla 1055 e porzione p.lla n° 1072. Superficie mq. 570,00. Valore €. 198.000,00. I lotti ricadono in area con destinazione “F3”.

– ALIENAZIONE DI UN LOTTO DI TERRENO UBICATO IN ZONA PERIFERICA NORD DEL COSENZA CON ACCESSO DA VIA ROSARIO LIVATINO. Identificato catastalmente al Fg. 3, porzioni delle p.lle n° 1027 e n° 320. Superficie mq. 1.500,00. Valore €. 351.000,00. I lotti ricadono in area con destinazione “B5”.

– N°1 LOTTO DI TERRENO UBICATO IN ZONA SEMICENTRALE DEL COSENZA CON ACCESSO DA VIA ANTONIO MONACO. Identificato catastalmente al Fg. 10, p.lla n° 1101. Superficie mq. 615. Valore €. 108.000,00. Ricade in area con destinazione “B3”.

– IMMOBILE UBICATO IN VIA BORSELLINO NN. 75/83 DEL COMUNE DI COSENZA. Identificata catastalmente al Fg. 7 p.lla 641 sub 53. Superficie Lorda mq. 525,00. Valore €. 788.000,00. L’immobile ricade in area con destinazione “D”8 – Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attivitĂ commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.

– N° 1 LOTTO DI TERRENO UBICATO IN VIA PORTA PIANA NEL COMUNE DI COSENZA CON ACCESSO DA STRADA STATALE 19 DELLE CALABRIE. Identificato catastalmente al Fg. 27, porzione di p.lle n.39 e n.50. Superficie mq. 2.870,00. Valore €. 10.000,00. Il lotto ricade in zona “E “ Aree per attivitĂ agricole e simili.

– N° 1 LOTTO DI TERRENO UBICATO IN VIA G. TOMMASI. Identificato catastalmente al Fg. 7 porzioni di p.lle n° 1089 e 1090. Superficie mq. 420,00. Valore €. 147.000,00. I terreni ricadono in area con destinazione “F3”.