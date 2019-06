Con una nota l’Amministrazione comunale ribadisce che “il progetto non è di esclusiva competenza comunale e quindi non può essere sottoposto a referendum popolare. Su questo il Sindaco aveva giĂ interloquito in merito”

.

COSENZA – il Comune di Cosenza risponde con una nota in merito alla richiesta di consultazione popolare sulla Metrotranvia, facendo presente “che il sindaco Mario Occhiuto aveva, giĂ prima dell’incontro Comitato ‘No Metro’/Prefettura, interloquito con il Presidente del Consiglio a palazzo dei Bruzi per calendarizzare l’elaborazione delle riforme regolamentari in tema di istituti di partecipazione diretta, che sono di precipua competenza del Consiglio comunale. Del resto, è lo stesso Prefetto che mette in indirizzo anche il Presidente del Consiglio comunale, proprio in ragione della specifica competenza consiliare e non giĂ di Sindaco o Giunta”.

“d ogni modo – continua la nota – è necessario evidenziare che un referendum sulla Metrotranvia non appare comunque percorribile, atteso che da normativa lo stesso può vertere solo su materia di esclusiva competenza comunale, differentemente dal caso di specie che investe anche la competenza regionale. Difatti nella nota prefettizia si dice “al di lĂ della problematica Metropolitana leggera”.