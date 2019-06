Giurisprudenza creativa, tavola rotonda della Fondazione Scuola Forense di Cosenza

Giurisprudenza creativa e ruolo dell’avvocato, è il titolo della tavola rotonda organizzata dalla Fondazione Scuola Forense della provincia di Cosenza

COSENZA – L’iniziativa è in programma venerdì prossimo, 7 giugno, a partire dalla 09:00, nella biblioteca dell’ordine degli avvocati “M. Arnoni” di Cosenza. Il seminario sarĂ suddiviso in due sessioni: una la mattina ed una il pomeriggio. La Fondazione Scuola Forense della provincia di Cosenza, presieduta dall’avv. Prof. Claudio De Luca (in foto), vuole avviare un confronto di esperienze e di riflessioni, attraverso la partecipazione di qualificati esponenti dell’avvocatura, sulla portata che il fenomeno della “giurisprudenza creativa” sta assumendo nei diversi ambiti della giurisdizione: civile, penale, amministrativa, tributaria e del lavoro, al fine di animare e concretizzare un dibattito che, confinato nelle sedi dottrinarie, per quanto autorevole, rischia di rimanere astratto, perdendo di vista la dimensione effettiva del fenomeno e dell’impatto che esso è destinato nella realtĂ del “fare giustizia”, ponendosi anche la questione sul ruolo dell’avvocato può svolgere per arginare prevaricazioni di funzioni ( come quella del giudice-legislatore), valorizzando nel contempo quella funzione creativa che , nel rinnovato sistema delle fonti, la giurisprudenza deve assolvere con equilibrio.

I lavori saranno avviati dalla relazione del presidente della Fondazione Scuola Forense della provincia di Cosenza, Claudio De Luca e sarà presieduta dal presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Scuola Forense, Andrea Pisani Massamormile, professore Ordinario di Diritto Commerciale all’Università l’Orientale di Napoli, avvocato civilista societario bancario e fallimentare. Ad introdurre i lavori sarà il direttore della Fondazione Scuola Forense della provincia di Cosenza, l’avvocato Vincenzo Ferrari, professore Ordinario in Diritto Privato al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Unical.

I relatori saranno, Vittorio Gallucci, presidente dell’Ordine degli avvocati di Cosenza, Antonio Feraco, avvocato penalista di Cosenza, membro del Comitato Scientifico della Fondazione Scuola Forense e Oreste Morcavallo, avvocato amministrativista, presidente onorario della Fondazione Scuola Forense. Mentre nella sessione pomeridiana, interverranno Giuseppe Falcone, tributarista del Comitato Scientifico della Fondazione Scuola Forense e l’avvocato Flavio Vincenzo Ponte, direttore della Fondazione Scuola Forense. I lavori saranno moderati dall’avvocato Enzo Paolini.