Piattaforma incontra Ecologia oggi: tute gialle in stato di agitazione

Si è conclusa la riunione tra Piattaforma, Sindacati e Ecologia Oggi sulla situazione di agitazione dei lavoratori

COSENZA – Nel primo pomeriggio di oggi presso Palazzo dei Bruzi, la Piattaforma ha incontrato le sigle sindacali e i rappresentanti della società Ecologia Oggi, al fine di affrontare la situazione dei lavoratori che stanno vivendo un periodo di agitazione. All’incontro naturalmente non ha preso parte il consigliere Cipparrone per incompatibilità tra ruolo istituzionale e funzione ricoperta all’interno dell’azienda.

L’incontro che è stato preceduto nei giorni scorsi da altre riunioni, aveva come compito principale quello di portare all’incontro soluzioni definitive per il reintegro immediato dei lavoratori sospesi e posti in ferie forzate.

Purtroppo i rappresentanti della Società Ecologia che hanno partecipato al tavolo, non avevano pieni poteri rappresentativi e decisionali, e hanno chiesto qualche giorno di tempo per riferire ai dirigenti della società le questioni poste e fornire le risposte richieste.

I Consiglieri Comunali della Piattaforma, che invece avevano chiesto espressamente soluzioni tempestive e immediate, domani presenteranno una richiesta di convocazione del Consiglio Comunale con all’ordine del giorno la questione trattata al tavolo di oggi. Ovviamente, qualora la società Ecologia Oggi dovesse fornire le soluzioni auspicate, la Piattaforma è pronta a ritirare la convocazione dell’Assise Comunale.

Nel frattempo il Movimento Calabria Terra Libera, guidato dall’ex Senatore Francesco Molinari, a seguito della manifestazione del 23 maggio al Cinema Modernissimo, ha incontrato i componenti della Piattaforma al fine di condividere il progetto, presentato da Marco Ambrogio, Francesco De Cicco, Pasquale Sconosciuto, Francesco Spadafora, Giovanni Cipparrone e Francesco Cito, circa l’idea di avviare una programmazione condivisa per la futura guida amministrativa della città .

Sin da subito la Piattaforma e Calabria Terra Libera organizzeranno degli incontri nei quali verranno incontrati i cittadini appartenenti a specifici settori o ad aree territoriali, al fine di avviare la scrittura condivisa del programma amministrativo da presentare agli elettori nella prossima campagna elettorale per le elezioni Comunali di Cosenza.

Gli incontri avverranno a cadenza mensile e tra i primi ad essere incontrati vi sono i commercianti, le associazioni e il terzo settore, il mondo della cultura, i liberi professionisti che potrebbero, tutti, dare ottimi spunti per l’individuazione e soprattutto per la soluzione delle criticità presenti in città . Sul territorio, invece, si pensa di incontrare i residenti del Centro Storico, dei quartieri periferici, delle frazioni e del centro città .

Gli incontri avranno un format innovativo: non più i soliti convegni, noioisi, pesanti e scarsamente partecipativi, ma incontri aperti, interattivi e operativi.

Il progetto della Piattaforma sta riscuotendo un discreto apprezzamento in città , una formula innovativa che ha creato entusiasmo e voglia di partecipazione. E il Movimento Calabria Terra Libera sin da subito ne ha colto le prospettive e ha risposto all’invito di condivisione.