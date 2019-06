Visite mediche, massaggi e farmaci gratis nel centro storico di Cosenza (FOTO E VIDEO)

Da oltre cinque mesi l’ambulatorio popolare garantisce assistenza sanitaria all’intera cittadinanza grazie alla buona volontà di diversi professionisti

COSENZA – Emergenza sanitaria e risposte dal ‘basso’. Un gruppo di professioni animati dal voler offrire assistenza a chi non ha la possibilità di curarsi ha creato a Cosenza due ambulatori in cui è possibile fruire di visite mediche gratuitamente. L’ultimo presidio inaugurato si trova nel cuore del centro storico in via Gaeta n° 27. Entrato in funzione circa cinque mesi fa ha al suo interno un ecografo, un pannello per le consulenze oculistiche, un lettino, farmaci e attrezzature mediche di base. Ad illustrarne i servizi è uno dei fondatori, il dottor Valerio Formisani.

“Facciamo parte della Rete Centro Storico che si occupa di diverse attività tra cui anche servizi infermieristici su richiesta. L’ambulatorio – spiega il dottor Formisani – ha iniziato ad essere operativo a Gennaio. Siamo cinque medici: io, la dottoressa Eleonora Formisani, la dottoressa Calvelli, l’ematologa Maria Grazia Bisconte e il dottor Matteo Vocaturo. Momentaneamente stiamo turnandoci due giorni a settimana. Ci rivolgiamo alle fasce di utenti che non hanno assistenza sanitaria, ma ovviamente anche a tutti i cittadini che hanno necessità di prestazioni e farmaci, senza interferire o entrare in competizione con il lavoro dei medici di famiglia. Offriamo consulenze di medicina generale e visite specialistiche. In base a ciò che ci viene donato riusciamo a distribuire dei farmaci gratis. Cerchiamo, nel segno della solidarietà , di dare assistenza a chi è privo di tutele soprattutto in questo quartiere abitato in maniera discontinua da migranti di diverse etnie. Chi viene è felice di trovare qui un punto di riferimento a livello medico. Credo che questo servizio, essendo rivolto a tutti, rappresenti un momento di riflessione sul ruolo sociale del servizio sanitario”.

GLI ORARI E I GIORNI DI APERTURA

L’ambulatorio di via Gaeta è aperto per visite generiche e richiesta farmaci ogni Lunedì dalle 16:00 alle 18:00 e al Mercoledì dalle 9:30 alle 11.30. Grazie ai volontari delle associazioni Velvet Factory e Caos è possibile avviare gratuitamente cicli di massaggi rilassanti, curativi e ginnastica posturale ogni Martedì e Giovedì dalle 17:00 alle 19:00. Viene inoltre offerto supporto a famiglie, anziani, adolescenti attraverso consulenze di psicoterapia o medico legali ogni sabato dalle 10:00 alle 12:00. Oltre all’ambulatorio popolare di Cosenza Vecchia, dal 2010 esiste un altro presidio sanitario dal basso: l’ambulatorio medico Senza Confini. Si trova in via Ernesto Fagiani nell’ex sede Inapli dove, sempre gratuitamente, ogni Mercoledì pomeriggio gli utenti possono usufruire di diversi servizi tra cui prestazioni odontoiatriche, visite ortopediche e ginecologiche.