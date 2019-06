Festa di fine Ramadan, la gioia dei musulmani cosentini (FOTO E VIDEO)

A Cosenza questa mattina nei pressi della moschea decine di persone si sono incontrate per celebrare la fine del mese di digiuno sacro

COSENZA – I musulmani cosentini si sono incontrati questa mattina alle 9:00 per festeggiare la fine del Ramadan. La cerimonia si è tenuta, come di consueto, nei pressi della moschea che si trova nell’area delle ex officine ferroviarie tra via Popilia e Viale Parco. Presenti decine di persone di diverse nazionalità , dal Bangladesh al Marocco, ma anche italiani convertiti all’Islam che hanno inteso condividere con l’intera comunità questo importante momento religioso. Al termine della preghiera i fedeli hanno consumato insieme il tradizionale thé e i tipici dolcetti arabi in un clima allegro, familiare e accogliente.

Il presidente del Centro Islamico di Cosenza, l’ingegnere Jamal Ezzine, nel descrivere quella che è la ricorrenza più sentita del mondo islamico, ha ricordato i valori della Eid Al-Fitr. “Questi sono i festeggiamenti del primo giorno che viene dopo la fine del Ramadan – spiega Ezzine – dove l’intera comunità si riunisce e prega. Ultimamente si sta moltiplicando il numero di musulmani nella città di Cosenza e nella provincia, credo che ad siamo oltre 2.000. Negli ultimi 4 anni possiamo dire che i fedeli sono più che raddoppiati, ogni Venerdì che è il nosto giorno settimanale festivo (come la Domenica per i cristiani ndr) qui vengono a pregare almeno 400 persone. Siamo una comunità ‘multicolore’ perché l’Islam non è arabo, ma anche europeo, italiano, mondiale, di tutte le etnie. Non esistono frontiere alla fede“.

IL MESSAGGIO RIVOLTO ALLA CITTA’

“In questa giornata – afferma l’ingegnere Jamal Ezzine – vogliamo lanciare un messaggio di apertura verso tutta la comunità cosentina affinché sentano come parte della propria città il Centro Islamico, perché è di tutti, non solo dei musulmani. Qui preghiamo ogni giorno, ma facciamo anche tante altre iniziative. La moschea è infatti frequentata da studenti, ricercatori, laureandi che studiano l’Islam o la lingua araba. Vorremmo continuare a costruire insieme a tutti i cittadini questo luogo di aggregazione a prescindere dalla religione. L’obiettivo è di creare un centro di scambio interculturale. Purtroppo questo è l’unico luogo che abbiamo per pregare.

E’ un posto occupato che condividiamo con altre realtà . Abbiamo lanciato tra i fedeli una raccolta di fondi e di energie per costruire un nuovo centro e stiamo tentando di relazionarci con il Comune di Cosenza affinché si possa trovare un posto inutilizzato che con le nostre forze riqualificheremo e valorizzeremo. Ringrazio l’Italia che ci dà la possibilità di esprimere il nostro culto. Siamo qui da 40 anni, siamo ormai alla terza generazione, ci sentiamo a casa e per questo esprimiamo la nostra gratitudine anche a Cosenza che ci ha dato tanto”.