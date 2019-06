Cosenza: neonata muore all’Annunziata, avviate le indagini

Dopo il caso del bimbo morto a pochi giorni dalla nascita, per il quale sono indagate 18 persone, un nuovo decesso si è verificato all’Ospedale di Cosenza



COSENZA – Poliziotti stamattina nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza per acquisire la cartella clinica della neonata deceduta. Il corpo della bimba, venuta alla luce nella notte tra domenica e lunedì, è stato posto sotto sequestro e nelle prossime ore la Procura di Cosenza dovrebbe disporre l’autopsia. I genitori sono una giovane coppia di Cosenza ed il parto, naturale, è avvenuto al termine della gravidanza. La bimba, secondo le prime ipotesi, pare avesse una malformazione cardiaca, e prima del parto sarebbero stati somministrati antibiotici alla mamma a causa di una presunta infezione. La donna infatti, sarebbe arrivata al nosocomio con la febbre alta. Le circostanze però sono tutte da chiarire.

I genitori hanno sporto denuncia alla Polizia ed ora partiranno gli accertamenti di rito. Gli agenti della Questura di Cosenza sono andati in reparto dove hanno sequestrato la cartella clinica. Intanto solo ieri è stata eseguita l’autopsia sul corpo di un altro neonato, deceduto in circostanze ancora da chiarire lo scorso 22 maggio sempre nel reparto di ginecologia dell’ospedale civile dell’Annunziata. Per il decesso del bimbo sono indagate 18 persone (Leggi l’articolo).