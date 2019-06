Cosenza, emergenza randagismo. Il consulente del Sindaco sollecitata i vertici Asp

Dopo gli ultimi casi segnalati soprattutto all’ultimo lotto di Via Popilia, il consulente per l’emergenza randagismo Massimo Bozzo ha chiesto ai vertici dell’ASP di arrivare velocemente all’affidamento del servizio di accalappiamento

.

COSENZA – Il consulente del sindaco di Cosenza per l’emergenza randagismo, Massimo Bozzo, ha sollecitato i vertici dell’ASP per arrivare in tempi brevissimi all’affidamento del servizio accalappiamento cani. La sollecitazione ha assunto carattere di urgenza a seguito della situazione di rischio che si sta profilando all’ultimo lotto di Via Popilia dove molti cittadini hanno segnalato la presenza di veri e propri branchi di cani randagi che mettono in pericolo la sicurezza dei residenti. La situazione è stata segnalata al consulente del sindaco anche da alcuni consiglieri comunali del quartiere di via Popilia.

“A seguito delle segnalazioni ricevute – sottolinea Bozzo in una nota – ho fatto personalmente delle verifiche e ho purtroppo constatato la situazione di pericolo. Le catture dei cani randagi sono di competenza dell’ASP che deve provvedere con suoi mezzi, ma, purtroppo, il servizio che garantiva le catture non è stato ancora assegnato e il contratto risulta temporaneamente scoperto. La situazione è tale – ha concluso Bozzo – che, in assenza di fatti nuovi, ci vedremo costretti a richiedere l’intervento di Sua Eccellenza il Prefetto della città ”.

Foto di Repertorio